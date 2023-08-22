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В Барнауле сносят многоквартирный аварийный дом, который расселили в этом году

К 22 августа рабочие уже успели демонтировать четвертый и третий этажи

22 августа 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии
Фото: пресс-центр мэрии

На минувшей неделе в Железнодорожном районе Барнаула приступили к сносу многоквартирного аварийного дома по улице Советской Армии, 85. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы. 

К 22 августа рабочие уже успели демонтировать четвертый и третий этажи. Параллельно проводятся работы по очистке территории от строительного мусора. 

Дом был введен в эксплуатацию в 1964 году и был признан аварийным через 52 года — в 2016 году. В 2023 году власти завершили процесс расселения жителей в рамках краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда".

Барнаул аварийное жильё снос зданий

Комментарии 1

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Гость

10:37:28 23-08-2023

...некогда многоэтажка гоньбинская. почти небоскреб. там еще библиотека была на 1 этаже. детство ... далекое....

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