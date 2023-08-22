В Барнауле сносят многоквартирный аварийный дом, который расселили в этом году

К 22 августа рабочие уже успели демонтировать четвертый и третий этажи

22 августа 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии

На минувшей неделе в Железнодорожном районе Барнаула приступили к сносу многоквартирного аварийного дома по улице Советской Армии, 85. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

К 22 августа рабочие уже успели демонтировать четвертый и третий этажи. Параллельно проводятся работы по очистке территории от строительного мусора.

Дом был введен в эксплуатацию в 1964 году и был признан аварийным через 52 года — в 2016 году. В 2023 году власти завершили процесс расселения жителей в рамках краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда".