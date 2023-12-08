В Барнауле снова изменили схемы движения трамваев из-за аварии

Над устранением проблемы уже работают специалисты

08 декабря 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле из-за повреждения питающего кабеля в районе улиц Антона Петрова и Малахова изменили схемы движения трамваев № 5, 7, 9 и 10.

Как сообщили в мэрии, проезд временно организован следующим образом:

трамвай № 5: пл. Свободы – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – Мясокомбинат. В обратном направлении так же;

пл. Свободы – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – Мясокомбинат. В обратном направлении так же; трамвай № 7: депо № 3 – ул. Малахова – далее по маршруту. В обратном направлении так же;

депо № 3 – ул. Малахова – далее по маршруту. В обратном направлении так же; трамвай № 9: Докучаево – ул. Попова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Попова – Докучаево;

Докучаево – ул. Попова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Попова – Докучаево; трамвай № 10: ост. "Докучаево" – ул. Малахова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – Поток – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная, далее по маршруту.

7 декабря в Барнауле также меняли маршруты трамваев из-за повреждения кабеля, только в районе улиц Юрина и Малахова.

Специалисты работают над устранением проблемы.