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В Барнауле снова изменили схемы движения трамваев из-за аварии

Над устранением проблемы уже работают специалисты

08 декабря 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле из-за повреждения питающего кабеля в районе улиц Антона Петрова и Малахова изменили схемы движения трамваев № 5, 7, 9 и 10.

Как сообщили в мэрии, проезд временно организован следующим образом:

  • трамвай № 5: пл. Свободы – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – Мясокомбинат. В обратном направлении так же;
  • трамвай № 7: депо № 3 – ул. Малахова – далее по маршруту. В обратном направлении так же;
  • трамвай № 9: Докучаево – ул. Попова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Попова – Докучаево;
  • трамвай № 10: ост. "Докучаево" – ул. Малахова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – Поток – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная, далее по маршруту.

7 декабря в Барнауле также меняли маршруты трамваев из-за повреждения кабеля, только в районе улиц Юрина и Малахова.

Специалисты работают над устранением проблемы.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 3

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гость

08:56:08 08-12-2023

Твари!!! на улице мороз. по Малахова троллейбусы - 1 раз в час, трамваи стоят!!! автобусы битком!!!

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Гость

09:24:14 08-12-2023

Ну чего вы начинаете?! Кто же знал что в декабре зима настанет?

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гость

09:45:43 08-12-2023

А где новые трамваи, обещанные Томенко с 1 декабря?

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