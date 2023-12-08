В Барнауле снова изменили схемы движения трамваев из-за аварии
Над устранением проблемы уже работают специалисты
08 декабря 2023, 07:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле из-за повреждения питающего кабеля в районе улиц Антона Петрова и Малахова изменили схемы движения трамваев № 5, 7, 9 и 10.
Как сообщили в мэрии, проезд временно организован следующим образом:
- трамвай № 5: пл. Свободы – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – Мясокомбинат. В обратном направлении так же;
- трамвай № 7: депо № 3 – ул. Малахова – далее по маршруту. В обратном направлении так же;
- трамвай № 9: Докучаево – ул. Попова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Попова – Докучаево;
- трамвай № 10: ост. "Докучаево" – ул. Малахова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – Поток – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная, далее по маршруту.
7 декабря в Барнауле также меняли маршруты трамваев из-за повреждения кабеля, только в районе улиц Юрина и Малахова.
Специалисты работают над устранением проблемы.
08:56:08 08-12-2023
Твари!!! на улице мороз. по Малахова троллейбусы - 1 раз в час, трамваи стоят!!! автобусы битком!!!
09:24:14 08-12-2023
Ну чего вы начинаете?! Кто же знал что в декабре зима настанет?
09:45:43 08-12-2023
А где новые трамваи, обещанные Томенко с 1 декабря?