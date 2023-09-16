В Барнауле сняли режим повышенной готовности в границах дома, где обрушились кирпичи

Работы по демонтажу элементов фасада, создающих угрозу, завершены

16 сентября 2023, 09:26, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле сняли режим повышенной готовности в границах дома по № 126 по Павловскому тракту, где 12 сентября обрушились кирпичи.

"Принято решение об отмене режима "повышенная готовность" с 21:00 15 сентября 2023 года на территории дома № 126 по Павловскому тракту", – рассказали в мэрии.

Отмечается, что работы по демонтажу элементов фасада, создающих угрозу, завершены. Остатки строительных материалов уберут 16 сентября.

Ранее жильцы дома нашему агентству рассказали, как кирпичи блоками летели с высоты 13-го этажа, а также сообщили, что такое происходило и ранее.