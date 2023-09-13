"Стоял гул, с высоты 13 этажа летели кирпичи блоками", – рассказали жители о ЧП

13 сентября 2023, 15:23, Антон Дегтярев

Выпавшие кирпичи с дома на Павловском тракте, 126 / Фото: Екатерина Смолихина

Кирпичная кладка вечером 12 сентября обрушилась в доме на Павловском тракте, 126. Пострадало два припаркованных автомобиля. Сейчас на месте введен режим повышенной готовности, там дежурят спасатели и полицейские. Жильцы напуганы и пытаются выяснить, кто виноват и что делать. Amic.ru поговорил с ТСЖ и застройщиком, чтобы разобраться в ситуации.

"Счастье, что никого не прибило"

Кирпичный дом на Павловском тракте, 126, на 84 жилые квартиры построили в 2003 году, в эксплуатацию сдали в 2004-м. И с этого момента зданием управляет ТСЖ "Павловское". Его председатель Наталья Жиделева рассказала amic.ru, что за эти годы в доме ремонтировали отмостку, крышу, пролеты, площадки и лифт. Были и косметические ремонты, однако фасад дома не ремонтировали. На это планировали направить деньги по капремонту, но не успели. Именно внешняя сторона дома и "посыпалась" вечером 12 сентября. Наталья Жиделева рассказывает, что произошло это около восьми часов вечера.

"У нас была встреча по поводу включения нашего дома в программу "Формирование комфортной городской среды". Приезжал депутат, представители администрации Индустриального района и комитета по ЖКХ. Когда собрание закончилось, все разошлись, а мы вышли на улицу осмотреть стилобат, чтобы специалисты могли подсказать, что нам делать со стенами. Несколько шагов от подъезда мы сделали, и тут кирпич рухнул. Стоял гул, с высоты 13 этажа летели кирпичи блоками – сначала выпал кирпич на уровне третьего этажа, а потом и все остальное. Были клубы пыли. Кирпичи повредили одну машину и немного другую. Счастье, что никого не прибило", – рассказывает председатель ТСЖ.

Наталья Жиделева отмечает, что в районе 13-го этажа на стене еще висит несколько кирпичей, которые могут упасть в любой момент. На место сразу же вечером прибыли представители властей, МЧС, полиции. Они пытались убрать эти кирпичи, но не смогли к ним подобраться, рассказывает Жиделева. Поэтому спасатели поставили специальные козырьки, чтобы камни не упали на людей, а также ограничили вход в подъезд.

Утром 13 сентября к зданию снова приехал глава Индустриального района Денис Летягин и представители застройщика дома.

Место обрушения кирпичной кладки дома / Фото: Екатерина Смолихина

"Хотим, чтобы все отремонтировал застройщик"

Председатель ТСЖ "Павловское" говорит, что причины обрушения будет устанавливать специальная экспертиза. Однако некоторые жители считают, при строительстве дома были допущены ошибки. По словам людей, около 10 лет назад с фасада уже выпадали кирпичи – с другой стены дома. Тогда застройщик устранил проблему, закрепив скобами три стены. А вот четвертую в тот раз решили не укреплять. В итоге на уровне 13 этажа там образовалась трещина и облицовочные кирпичи отслоились от основных.

"Уверены, что тут либо нарушение в проекте, либо при строительстве. Не просто так выпал почти по всей стене дома кирпич. Поэтому мы хотим, чтобы все отремонтировал застройщик. Думаю, будет госэкспертиза назначена, и мы еще назначим независимую экспертизу. При необходимости обратимся в суд", – пояснила Наталья Жиделева.

Но сейчас жильцы ждут, чтобы специалисты убрали свисающие кирпичи и предотвратили вторичный обвал кладки.

Обрушавшаяся кладка дома / Фото: Екатерина Смолихина

Что говорит застройщик?

Представители застройщика пояснили amic.ru, что дом построен более 20 лет назад, и все гарантийные сроки по нему уже вышли. Сейчас ответственность за сохранность здания лежит на плечах тех, кто управляет домом.

"За любым домом нужно следить, своевременно его обслуживать. За это отвечает управляющая компания или, как в данном случае, ТСЖ", – напомнили в строительной организации.

По словам представителя застройщика, именно ТСЖ должно было своевременно ремонтировать фасады, следить за состоянием кровли, контролировать сток воды, а также правильно устанавливать кондиционеры, конденсат из которых должен отводиться внутрь помещения, а не на фасад здания. Кроме того, подчеркнули в компании, в штате УК должен быть специалист со строительным и инженерным образованием, который способен адекватно и своевременно оценить состояние дома, чтобы не допустить того, что он придет в негодность.

Место обрушения / Фото: Екатерина Смолихина

А что говорят власти?

Утром 13 сентября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провели в администрации Индустриального района, решили объявить на территории дома режим повышенной готовности. Администрация города и Индустриального района взяла здание на контроль.

Решено также проверить в целом техническое состояние конструкций дома. Для этого власти привлекли Алтайский центр строительно-технической экспертизы. Проверка уже установила, что угрозы обрушения несущих конструкций здания нет, сообщили в мэрии. В администрации решили демонтировать часть облицовочной кладки дома.