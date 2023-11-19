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В Барнауле сорванные ветром кирпичи завалили четыре машины на парковке

Ни одного из владельцев автомобилей не было на месте происшествия

19 ноября 2023, 13:41, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле четыре автомобиля завалило сорванными ураганным ветром кирпичами на парковке возле здания № 169 по улице Партизанской.

"Столько боли в этих фотографиях", – отметила корреспондент amic.ru.

Ни одного из владельцев автомобилей не было на месте происшествия.

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Комментарии 8

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Гость

13:50:00 19-11-2023

Очень интересно как так случилось, что настолько разрушился фасад медицинского центра. Как вариант - что-то тяжелое прилетело с соседней стройки. В любом случае хозяевам авто не позавидуешь. Явно без КАСКО, так как автомобили старые. Теперь только через длительные судебные процедуры.

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Гость

14:21:45 19-11-2023

Гость (13:50:00 19-11-2023) Очень интересно как так случилось, что настолько разрушился ... Хозяевам надо радоваться, что их не было внутри машины, или рядом с ней. Считай повезло. В суде думаю им будет облом, так как ураган это форс-мажор. Чтобы ваша машина не пострадала, вывозите ее подальше из города, и лучше не ввозите.

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Гость

14:31:38 19-11-2023

А там точно парковка? Или пешеходная зона?

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Гость

14:46:18 19-11-2023

Автомобили точно неправильно запаркованы. Нельзя парковать авто так близко к зданиям.

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Карма

14:52:43 19-11-2023

вот вам карма любители дорогих авто..

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Гость

15:36:35 19-11-2023

Карма (14:52:43 19-11-2023) вот вам карма любители дорогих авто..... Что тут дорогого? Х-трейл, КИА и Мазда лохматых годов? Старенькая модель Прадо десятилетней давности?

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Гость

17:15:11 19-11-2023

Честно скажу - рад за вас, хозяева жоповозок!

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алекс

23:18:34 19-11-2023

а кто застройщшик?

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