В Барнауле сорванные ветром кирпичи завалили четыре машины на парковке

Ни одного из владельцев автомобилей не было на месте происшествия

19 ноября 2023, 13:41, ИА Амител

Фото: amic.ru В Барнауле четыре автомобиля завалило сорванными ураганным ветром кирпичами на парковке возле здания № 169 по улице Партизанской. "Столько боли в этих фотографиях", – отметила корреспондент amic.ru. Ни одного из владельцев автомобилей не было на месте происшествия.