Барнаул восстанавливают после урагана: убирают деревья, чинят светофоры и электросети

Работы будут продолжаться до полного устранения последствий непогоды

19 ноября 2023, 12:22, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле для устранения последствий ночного урагана задействовано более 50 единиц техники и около 80 рабочих, сообщает мэрия.

В городе уже зафиксировали более 50 происшествий: в основном это падение деревьев на проезжую часть и срыв крыш. Напомним, на 08:30 утра было зарегистрировано 42 происшествия.

Деревья с проезжей части убирают на улицах 80-й Гвардейской Дивизии, Георгия Исакова, Глушкова, Дзержинского, Загородной, Кутузова, Меланжевой, Папанинцев, Попова, Солнечной Поляне, Червонной, Эмилии Алексеевой, на бульваре 9 Января, на пересечении улицы Никитина и проспекта Красноармейского и на других участках города.

"Выполняются работы по уборке деревьев и сбору упавших веток и мусора на общественных территориях. Уже убраны деревья в сквере Пушкина, на аллее по проспекту Ленина, на улице Гоголя и Молодежной", – рассказали в мэрии.

Также в городе восстанавливают остановочные павильоны и ограждения, в частности, на Змеиногорском тракте в районе онкологического центра.

"Аварийные бригады восстанавливают повреждения на контактной сети. В настоящее время остановлено движение троллейбусов (кроме маршрута № 6) и трамваев по маршрутам № 3, 5, 7, 10", – говорится в сообщении.

На улицах города отключено более 20 светофоров. Рабочие восстанавливают их работу и устраняют повреждения на сетях освещения. Кроме того, специалисты убирают упавшие дорожные знаки.