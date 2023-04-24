В Барнауле сорванный ветром баннер приземлился на трамвайную контактную сеть

Инцидент случился в районе пересечения улицы Малахова с Балтийской

24 апреля 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

24 апреля в Барнауле из-за ураганных порывов ветра рекламный плакат приземлился на контактную трамвайную сеть. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось в районе пересечения улицы Малахова с Балтийской.

В телеграм-канале "В курсе 22" уточнили, что движение трамваев из-за этого было остановлено.

Также рассказали, что похожий случай произошёл на проспекте Строителей – там баннер приземлился на движущуюся машину.