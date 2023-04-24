В Барнауле сорванный ветром баннер приземлился на трамвайную контактную сеть
Инцидент случился в районе пересечения улицы Малахова с Балтийской
24 апреля 2023, 18:55, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
24 апреля в Барнауле из-за ураганных порывов ветра рекламный плакат приземлился на контактную трамвайную сеть. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось в районе пересечения улицы Малахова с Балтийской.
В телеграм-канале "В курсе 22" уточнили, что движение трамваев из-за этого было остановлено.
Также рассказали, что похожий случай произошёл на проспекте Строителей – там баннер приземлился на движущуюся машину.
Кадр из видео: "В курсе 22"
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