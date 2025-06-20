В Барнауле состоялась премьера спектакля о Роберте Рождественском "Письмо туда". Фото

Авторскую музыкально-поэтическую программу представила дочь поэта на сцене концертного зала "Сибирь"

20 июня 2025, 21:25, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края / Евгения Савина

В Барнауле дочь поэта Екатерина Рождественская представила авторскую музыкально-поэтическую программу "Письмо туда". Премьера состоялась 20 июня на сцене концертного зала "Сибирь". Об этом сообщили на сайте правительства Алтайского края.

В постановке были заняты три человека – автор идеи и пьесы Екатерина Рождественская, заслуженный артист РФ Эвклид Кюрдзидис, также выступивший режиссером, и артист Евгений Волков.

Спектакль представляет собой проникновенный рассказ дочери поэта, которая обращается к отцу в письме. Она вспоминает о семье, трогательных отношениях между родителями и любви к Родине. По-настоящему теплой и душевной постановку сделали песни и стихи в исполнении Эвклида Кюрдзидиса и Евгения Волкова.

Напомним, 18 июня в Алтайском крае стартовал литературный фестиваль имени Роберта Рождественского. 21 июня он завершится большим концертом в Косихе – родном селе поэта. На специальной площадке – Яр Любви – состоится межрайонный песенный и поэтический фестивали, будут работать локации "Мелодии улицы Советской", а также "Литературный квартал". Здесь выступят все артисты, приехавшие на фестиваль.

Завершатся мероприятия молодежной программой "Если вы есть – будьте лучшими" с участием ансамбля песни и танца "Солдаты удачи" 35-й Краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского ракетной дивизии.