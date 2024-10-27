В Барнауле состоялся Кубок Вооруженных сил РФ по рукопашному бою
Губернатор Томенко поблагодарил участников соревнований
27 октября 2024, 20:30, ИА Амител
В Барнауле 27 октября прошли финальные соревнования в рамках традиционных состязаний – Кубка Вооруженных сил Российской Федерации и всероссийских соревнований по армейскому рукопашному бою на призы Героя России, генерал-полковника Владимира Анатольевича Шаманова.
Этап Кубка Вооружённых сил России – это одно из самых значимых соревнований по данному виду спорта в стране и главное событие в Алтайском крае.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил благодарность всем участникам и гостям мероприятия, среди которых были военнослужащие и Герои России.
"Мы проводим соревнования в особый исторический период для нашей страны. В период, когда продолжается специальная военная операция. И объединение всех наших сил, ресурсов, всего нашего общества – важны как никогда. Участие представителей разных регионов России в Кубке – очередное подтверждение этого нашего единства", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
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