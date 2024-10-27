В Барнауле состоялся Кубок Вооруженных сил РФ по рукопашному бою

Губернатор Томенко поблагодарил участников соревнований

27 октября 2024, 20:30, ИА Амител

Кубок Вооруженных сил РФ / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

В Барнауле 27 октября прошли финальные соревнования в рамках традиционных состязаний – Кубка Вооруженных сил Российской Федерации и всероссийских соревнований по армейскому рукопашному бою на призы Героя России, генерал-полковника Владимира Анатольевича Шаманова.

Этап Кубка Вооружённых сил России – это одно из самых значимых соревнований по данному виду спорта в стране и главное событие в Алтайском крае.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил благодарность всем участникам и гостям мероприятия, среди которых были военнослужащие и Герои России.