В Барнауле сотни домов остались без холодной воды из-за повреждения на водопроводе
Ориентировочно, проблему устранят к 17:00
18 мая 2024, 10:00, ИА Амител
Отключение воды / Фото: unsplash.com
В Барнауле утром 18 мая сотни домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии по ул. Фурманова, 55, сообщили в городском "Росводоканале".
Подача воды ограничена по адресам:
Также давление понижено в границах проспектов Строителей, Красноармейского, Социалистического, а также улицы Мерзликина.
Ориентировочное время устранения повреждения – 17:00.
Комментарии 0