В Барнауле сотни домов остались без холодной воды из-за повреждения на водопроводе

Ориентировочно, проблему устранят к 17:00

18 мая 2024, 10:00, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com

В Барнауле утром 18 мая сотни домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии по ул. Фурманова, 55, сообщили в городском "Росводоканале".

Подача воды ограничена по адресам:

Также давление понижено в границах проспектов Строителей, Красноармейского, Социалистического, а также улицы Мерзликина.

Ориентировочное время устранения повреждения – 17:00.