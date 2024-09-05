В Барнауле сотрудница ПВЗ известного маркетплейса украла 97 товаров

Некоторые посылки девушка оставляла себе, а другие перепродавала

05 сентября 2024, 12:00, ИА Амител

Вручение посылки / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае полицейские задержали сотрудницу пункта выдачи заказов (ПВЗ) известного маркетплейса по подозрению в хищении товаров, сообщает региональное МВД.

Пропажу 97 товаров (посуда, одежда, предметы быта и другое) заметили в ходе проведения инвентаризации в одном из ПВЗ в Барнауле.

"Также установили, что все имущество было доставлено в пункт для выдачи покупателям, однако не было им выдано. В сортировочный центр товары также не возвращались как невостребованные", – рассказали в полиции.

Правоохранители выяснили, что к хищению товаров причастна 25-летняя работница ПВЗ. Некоторые товары девушка оставляла себе, а другие перепродавала. Часть похищенного изъяли в ходе обыска по месту жительства задержанной.

Девушке грозит до двух лет лишения свободы за кражу. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.