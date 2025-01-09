В Барнауле сотрудники автосалона обманули покупателей на 23 млн рублей

Они продавали автомобили по существенно завышенной цене

09 января 2025, 17:20, ИА Амител

Сотрудник автосервиса / Фото: standret / freepik.com

Прокуратура Барнаула утвердила обвинительное заключение по делу о хищении более 23 миллионов рублей при продаже автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Шестеро барнаульцев обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, в 2023-2024 годах они, работая в автосалоне, обманывали покупателей.

Работники автосалона говорили, что в продаже имеются автомобили по низкой стоимости, и предлагали посетителям приобрести их взамен старого транспорта в кредит.

"В действительности транспортные средства реализовывались по существенно завышенной цене или без включенного в стоимость дополнительного оборудования", – рассказали в прокуратуре.

В результате 18 человек лишились более 23 миллионов рублей. Уголовное дело будет передано в Центральный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.