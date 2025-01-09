В Барнауле сотрудники автосалона обманули покупателей на 23 млн рублей
Они продавали автомобили по существенно завышенной цене
09 января 2025, 17:20, ИА Амител
Прокуратура Барнаула утвердила обвинительное заключение по делу о хищении более 23 миллионов рублей при продаже автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Шестеро барнаульцев обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, в 2023-2024 годах они, работая в автосалоне, обманывали покупателей.
Работники автосалона говорили, что в продаже имеются автомобили по низкой стоимости, и предлагали посетителям приобрести их взамен старого транспорта в кредит.
"В действительности транспортные средства реализовывались по существенно завышенной цене или без включенного в стоимость дополнительного оборудования", – рассказали в прокуратуре.
В результате 18 человек лишились более 23 миллионов рублей. Уголовное дело будет передано в Центральный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.
19:01:59 09-01-2025
ничего не понятно, но очень интересно, почему торговые сети продают ВСЕ по завышенным ценам и им за это ничего не бывает, кроме земельных участков под строительство в лучших местах и других плюшек?
это же рынок, если купили, значит устроила цена. разве не так?
почему строители продают недвижимость по космически завышенным ценам (!) и им тоже за это ничего не бывает.
банкиры продают кредиты я вообще молчу под какой процент, но опять же прокуратура молчит.
чем торговцы авто провинились?
19:33:40 10-01-2025
Элен без ребят (19:01:59 09-01-2025) ничего не понятно, но очень интересно, почему торговые сети ... потому что это были мерзкие барыги, впаривающие людям договора с другими суммами, нежели обсуждали. договора были таковы, что разобраться в них не имея специальных навыков крайне сложно.
19:17:47 09-01-2025
те что на правобережном тракте не?
19:35:43 09-01-2025
А как зовут этот автосалон?
21:36:13 09-01-2025
А в остальном автосалоны работают конечно честно)))
22:43:21 09-01-2025
Автосалон продавал, а не сотрудники.
06:30:08 10-01-2025
Элен без ребят (19:01:59 09-01-2025) ничего не понятно, но очень интересно, почему торговые сети ... В каком автосалоне работаешь?
08:40:36 10-01-2025
Неужели обманули родственников прокурора или судьи
08:44:06 10-01-2025
Тоже не понял, 6 сотрудников автосолона брали деньги себе? Или деньги шли автосолону? Трудно провести прордажу, чтобы часть денег ушла автосолону, а завышение в карман сотруднику. Тут без бухгалтера наверое никак