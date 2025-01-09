Жительница Барнаула раскусила мошенников и сберегла 400 тысяч рублей
Полицейские возбудили уголовное дело
09 января 2025, 10:00, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730
Мошенники не смогли обмануть бдительную жительницу Барнаула, рассказали в МВД Алтайского края.
53-летней горожанке в мессенджере стали поступать сообщения якобы от руководителя о том, что на работе пройдет проверка ФСБ из-за утечки персональных данных всех сотрудников. А вскоре после этого женщине позвонил и лжесотрудник ФСБ, который расспрашивал о коллегах и попросил взять в кредит 400 тысяч рублей.
Горожанка уже знала о таких схемах обмана и не попалась на уловку. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.
11:20:53 09-01-2025
- "Вскоре женщине позвонил лжесотрудник ФСБ и стал расспрашивать о коллегах, а также попросил взять в кредит 400 тысяч рублей." --- Как грубо и нагло работают мошенники....
19:07:03 09-01-2025
Филипп Филиппыч (11:20:53 09-01-2025) - "Вскоре женщине позвонил лжесотрудник ФСБ и стал расспраши... и ведь ведутся...
я думала раньше, что это все выдумки и таких людей не бывает, пока клиентка на работе не призналась, что она одна из них. миллион с чем-то взяла в кредит и отдала жуликам. а самое страшное то, что она сказала: она отдаст еще раз, если еще позвонят, потому что А ВДРУГ ЭТО ПРАВДА ИЗ ФСБ ИЛИ БАНКА звонят? занавес. а мне никак нельзя клиентке сказать, что она дура. даже намекнуть нельзя... и как с этим жить теперь?
12:10:12 09-01-2025
Обращался в банк чтобы взять те же 400 т, дак все кишки вымотали и в итоге отказали, без объяснения причин, хотя я был уверен что у меня очень хорошая кредитная история. А тут кредиты мгновенно оформляются, явно сотрудники банков в доле, там нужно рыть, это одна шайка
18:17:28 09-01-2025
Гость (12:10:12 09-01-2025) Обращался в банк чтобы взять те же 400 т, дак все кишки вымо... Брали кредиты и погашали вовремя? Такие как вы, банкам не нужны. А нужны как раз новички, с которых можно создать процент просрочки.
19:12:44 09-01-2025
Гость (12:10:12 09-01-2025) Обращался в банк чтобы взять те же 400 т, дак все кишки вымо... точно! мало того, что у меня было всего 2 кредита за всю жизнь, и выплачены они были без задержек и просрочек, так еще и зарплатная карта в этом банке. вымотали все нервы и дали 260 тыс., хотя просила всего 300. а тут миллионами раздают даже пенсионерам в деревнях!
тоже думаю, что банкиры при делах.