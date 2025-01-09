Жительница Барнаула раскусила мошенников и сберегла 400 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

09 января 2025, 10:00, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

Мошенники не смогли обмануть бдительную жительницу Барнаула, рассказали в МВД Алтайского края.

53-летней горожанке в мессенджере стали поступать сообщения якобы от руководителя о том, что на работе пройдет проверка ФСБ из-за утечки персональных данных всех сотрудников. А вскоре после этого женщине позвонил и лжесотрудник ФСБ, который расспрашивал о коллегах и попросил взять в кредит 400 тысяч рублей.

Горожанка уже знала о таких схемах обмана и не попалась на уловку. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.