В Барнауле сотрудники МЧС спасли 12 человек при пожаре в многоэтажке
На первом этаже горел электрощит
03 ноября 2024, 15:59, ИА Амител
Место пожара / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле сотрудники МЧС спасли 12 человек при пожаре в девятиэтажке на улице Антона Петрова, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что на первом этаже дома загорелся электрощит. На момент приезда пожарных в подъезде было плотное задымление. Спустя несколько минут огонь локализовали на площади около 5 "квадратов".
"Звеньями газодымозащитной службы спасены 12 человек, в том числе двое детей", – говорится в сообщении.
Всего в тушении участвовало 30 человек личного состава и 7 единиц техники.
16:43:08 03-11-2024
это еще морозов не было, а уже щитки горят. да.....
18:15:32 03-11-2024
Гость (16:43:08 03-11-2024) это еще морозов не было, а уже щитки горят. да........ это потому-что многие из вас любят в одну розетку по 100 приборов втыкать
17:24:42 03-11-2024
Электрощит тушат 30 человек и 7 единиц техники? Вы серьезно.
18:57:14 03-11-2024
Фото 3 постановочное? Где там плотное задымление???
00:21:48 04-11-2024
Вот на мебельной фабрике было сильное задымление, но там НИЧЕГО (от слова совсем) не спасли. Это ж какой штат надо содержать на один только Барнаул, чтобы ОДИН электрощит такая бригада тушила?
11:09:30 04-11-2024
слово "спасли" тут совсем лишнее. Спасли - это когда эвакуировали из окон горящего здания людей при помощи пожарных лестниц и всякого прочего спецоборудования, а это все равно как мусорный бак во дворе потушить, а потом с ребятишками, надев на них пожарные каски, сфотографироваться