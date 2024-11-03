В Барнауле сотрудники МЧС спасли 12 человек при пожаре в многоэтажке

На первом этаже горел электрощит

03 ноября 2024, 15:59, ИА Амител

Место пожара / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле сотрудники МЧС спасли 12 человек при пожаре в девятиэтажке на улице Антона Петрова, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на первом этаже дома загорелся электрощит. На момент приезда пожарных в подъезде было плотное задымление. Спустя несколько минут огонь локализовали на площади около 5 "квадратов".

"Звеньями газодымозащитной службы спасены 12 человек, в том числе двое детей", – говорится в сообщении.

Всего в тушении участвовало 30 человек личного состава и 7 единиц техники.