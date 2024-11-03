В Алтайском крае за сутки сгорело три автомобиля

Машина полностью выгорает за 4-6 минут, рассказали спасатели

03 ноября 2024, 10:45, ИА Амител

Горящий автомобиль / Фото: Matt Hearne / unsplash.com

В Алтайском крае за 2 ноября от огня пострадало три легковых автомобиля, сообщили в региональном МЧС.

Пожары случились в Барнауле на Правобережном тракте, в Бийске на улице Красноармейской, а также в селе Быстрый Исток.

"Транспортное средство – это самый настоящий склад легковоспламеняющихся материалов: бензин, масло, резина, краска, кожа или ткань, проводка и прочее. Необходимо помнить, что оно полностью выгорает за 4-6 минут. Пожарная безопасность автомобиля, в первую очередь, зависит от бдительности и ответственности его владельца, от соблюдения им правил и норм эксплуатации", – напоминают спасатели.

Всего за 2 ноября в крае потушили 20 возгораний, в том числе девять – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали семь пожаров.