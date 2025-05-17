В Барнауле спасатели эвакуировали пятерых человек из-за пожара на балконе

В качестве предварительной причины произошедшего называют неосторожное курение

17 мая 2025, 17:59, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray

В Барнауле на улице Новосибирской при пожаре в многоэтажке спасатели эвакуировали пятерых человек, сообщили в МЧС Алтайского края.

Уточняется, что возгорание случилось на балконе квартиры на первом этаже. На месте работали восемь человек, две автоцистерны и автолестница.

Огонь потушили на площади 10 квадратных метров.

"Погибших, пострадавших нет, звеном газодымозащитной службы спасены пять человек, их оперативно вывели из опасной зоны", – рассказали в ведомстве.

Предварительная причина произошедшего – неосторожность при курении.