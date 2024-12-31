В Барнауле спасатели с большим риском локализовали пожар в жилом доме

Внутри находилось три газовых баллона

31 декабря 2024, 18:31, ИА Амител

Пожар на ул. Чайковского / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На улице Чайковского в Барнауле произошел пожар в частном четырехквартирном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Огонь охватил около 150 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали из зоны пожара три газовых баллона, предотвратив дальнейшее распространение огня. Один из баллонов разгерметизировался внутри здания.

"В работе по тушению задействованы 38 человек личного состава, 10 единиц техники", – рассказали в МЧС.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.