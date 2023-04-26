В Барнауле спасли ёжика, бежавшего по трамвайным рельсам по маршруту № 2

Маленького хищника отнесли подальше от оживлённой территории и отпустили

26 апреля 2023, 11:00, ИА Амител





Ёжик / Фото: vk.com/incident22

Жители Барнаула спасли ёжика, который бежал по трамвайным рельсам на пересечении улиц Попова и Энтузиастов, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Бегал вот такой милый ёжик. Он забился под рельсы и был благополучно оттуда спасён. После чего его отнесли от оживлённых территорий и отпустили", – рассказала местная жительница.

В комментариях к сообщению отметили, что дикая природа постепенно осваивает город: в Барнаул постоянно забегают косули, лоси, лисы, зайцы. Теперь жители ожидают появления на улицах медведей и кабанов.