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В Барнауле спасли ёжика, бежавшего по трамвайным рельсам по маршруту № 2

Маленького хищника отнесли подальше от оживлённой территории и отпустили

26 апреля 2023, 11:00, ИА Амител

Жители Барнаула спасли ёжика, который бежал по трамвайным рельсам на пересечении улиц Попова и Энтузиастов, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Бегал вот такой милый ёжик. Он забился под рельсы и был благополучно оттуда спасён. После чего его отнесли от оживлённых территорий и отпустили", – рассказала местная жительница.

В комментариях к сообщению отметили, что дикая природа постепенно осваивает город: в Барнаул постоянно забегают косули, лоси, лисы, зайцы. Теперь жители ожидают появления на улицах медведей и кабанов.

Барнаул дикие животные

Комментарии 2

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Гость

12:42:41 26-04-2023

Подальше на сколько? его в лес нужно отнести.

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Элен без ребят

16:06:51 26-04-2023

спасибо добрым людям!

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