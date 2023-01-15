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Дикий зверь забежал в Барнаул на улицу Малахова

Заяц бегал рядом с проезжей частью и пытался понять, куда ему пойти

15 января 2023, 12:05, ИА Амител

Жители Барнаула заметили на улицах города дикого зайца. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

Ушастого увидели на аллее рядом с улицей Малахова. Автор сообщения предположил, что это может быть кролик, который сбежал от своего хозяина.

"Жалко животинку, в такую погоду и в центре города…" – написала горожанка.

В комментариях под постом пользователи отметили, что животное уже давно бегает по улицам города. Комментаторы предположили, что это тот же заяц, которого ранее видели во дворе одного из домов по улице Малахова.

Зверька замечали возле домов ещё 11 января.

 

Комментарии 7

  • Поржал... дикий зверь
    15 января, Гость   Ответить
  • Гость, ве́ри[1][2], или живородящие[1][3], или те́рии[2] (лат. Theria), — подкласc млекопитающих, объединяющий всех современных живородящих млекопитающих, которые рожают детёнышей без откладывания яиц (включая как плацентарных, так и сумчатых). Почти все современные млекопитающие, включая людей, — звери Так что даже мыши- дикие звери.
    15 января, Гость   Ответить
  • То, что современные люди звери - это как бы и не обсуждается, а вот то, что зайка зверь, это чистой воды демагогия.
    15 января, Гость   Ответить
  • Больше новостей в ауле нет, как сбежавший от расправы кролик
    15 января, Гость   Ответить
  • Гость, зря старались, я изучал зоологию... Написали бы уж тогда "дикая зверюга"-эффектнее как-то
    15 января, Гость   Ответить
  • Вы напрасно глумитесь... Зайка не такой уж безобидный пушистик, как вы думаете... даже если предположить, что он не бешенный, то и прикусить и врезать задними лапами, почти как Тайсон, может...
    16 января, Гость   Ответить
  • Гость, да вы что? Хоть один пример нападения этого монстра - в студию! Начитаетесь всякой фигни и потом эту фигню тиражируете
    16 января, Гость   Ответить
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