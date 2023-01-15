Дикий зверь забежал в Барнаул на улицу Малахова

Заяц бегал рядом с проезжей частью и пытался понять, куда ему пойти

15 января 2023, 12:05, ИА Амител

Жители Барнаула заметили на улицах города дикого зайца. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

Ушастого увидели на аллее рядом с улицей Малахова. Автор сообщения предположил, что это может быть кролик, который сбежал от своего хозяина.

"Жалко животинку, в такую погоду и в центре города…" – написала горожанка.

В комментариях под постом пользователи отметили, что животное уже давно бегает по улицам города. Комментаторы предположили, что это тот же заяц, которого ранее видели во дворе одного из домов по улице Малахова.

Зверька замечали возле домов ещё 11 января.