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В Барнауле спилят ели у здания краевого правительства

Вместо них высадят новые деревья

22 марта 2024, 07:53, ИА Амител

Вид на здание правительства Алтайского края / Фото: amic.ru
Вид на здание правительства Алтайского края / Фото: amic.ru

С внешней стороны здания правительства Алтайского края спилят огромные ели. О предстоящем аукционе объявили 21 марта, выяснил "Банкфакс".

Начальная цена контракта составила 1,1 млн рублей. За эти деньги подрядчику нужно снести 20 елей высотой 15-20 метров, взамен высадить 15 елей высотой 4-4,5 метра и восстановить за собой газон.

По словам эксперта в области озеленения, старые ели со стороны торцов здания действительно нужно заменить, так как они выросли неказистыми. Более того, еще в 2007 году по поводу этих деревьев возмущалась и общественность, утверждая, что они только портят облик здания.

Ранее сообщили, что пустырь за ТРЦ "Европа" лидирует в голосовании по выбору общественных территорий города для благоустройства в 2025 году.

Барнаул Благоустройство

Комментарии 44

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Гость

08:34:43 22-03-2024

Всё таки здорово, что решаются самые разнообразные вопросы и обращают внимание на общественников

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Гость

10:32:08 22-03-2024

Гость (08:34:43 22-03-2024) Всё таки здорово, что решаются самые разнообразные вопросы и... БРЕД!!!!!!!!!! "засланец!"

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Гость

12:32:59 22-03-2024

Гость (08:34:43 22-03-2024) Всё таки здорово, что решаются самые разнообразные вопросы и... Засланец! - кому "здорово!"

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Гость

08:41:23 22-03-2024

Ну не знаю, мне эти ели нравятся. Они такие величественные.

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Афиноген

08:43:25 22-03-2024

Общественность ,скорее возмущена пусканием денег по ветру,чем неказистостью елей.Неказистые ,так сделайте обрезку .У нас нет более острых проблем чем ели у Дома Советов?

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Гость

08:45:26 22-03-2024

Спасибо ВикторуПетровичу однако!
В крае больше не осталось проблем, кроме елок у краевой администрации.
Вы если и собрались их пилить, пилите перед новым годом. Хоть по районам бы раздали, а не на дрова.

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лесоводник

09:02:19 22-03-2024

Вспомните ураган прошлого года, который выкорчевывал ели как раз вокруг здания администрации, возле театра драмы, на Молодежной. Это не очень хорошие деревья для посадки в городе. Или ураган 2018 года, когда в Лисавенко больше всех пострадали именно ели. Да, они красивые, но у них есть особенности из-за парусности и специфики корневой системы они страдают от ветровалов. Хотите красоты? Придется учитывать эти проблемы и пересаживать. Потом, это деревья лесные, они живут на определенных почвах, в определенном климате, в определенных условиях воздуха, осадков и т.п. А в городе все другое. Они болеют из-за всего, что мы в воздух выдаем, чем посыпаем улицы. Да и от нашей почвы, которая не для елей, тоже болеют. И это добавляет рисков к тому, что у них своя парусность, свои возможности корневой системы. Так что, замена елей в таких непривычных для них условиях - это неизбежно.

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Афиноген

10:18:30 22-03-2024

лесоводник (09:02:19 22-03-2024) Вспомните ураган прошлого года, который выкорчевывал ели как... А как же они стояли в советское время?Выжили как то?А теперь парусность нашли ,неподходящие условия...Тогда то тоже не дураки садили.

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Гость

10:56:06 22-03-2024

лесоводник (09:02:19 22-03-2024) Вспомните ураган прошлого года, который выкорчевывал ели как... Если столько с ними проблем, как они до сих пор простояли?

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Гость

09:12:45 22-03-2024

Интересно, кто проектировал посадку елок в каменные трубы около путепровода на Павлике? Каждый год они вымерзают. Сейчас вот опять нет как минимум двух. Их опять будут подсаживать, они опять погибать (и это естественно, при наших морозах корневая не выдержит в каменной трубе). Боги озеленения.

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Дюша

09:16:31 22-03-2024

Оставьте в покое деревья...Может уже лучше чиновников помоложе набрать, а то из старых уже песок сыпется и подходит срок деменции...Весь Ленинский вырубками испоганили, теперь принялись на нетронутое...Руки прочь от деревьев!!!

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Гость

09:38:12 22-03-2024

Спилят 20, а посадят 15. Молодцы!

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гость

10:07:45 22-03-2024

Гость (09:38:12 22-03-2024) Спилят 20, а посадят 15. Молодцы!... Спилят 1 мил.руб.- а никого не посадят.

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Гость

09:44:50 22-03-2024

Там голубые ели

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Гость

10:56:23 22-03-2024

Гость (09:44:50 22-03-2024) Там голубые ели... Голубые возле Дворца спорта.

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Гость

11:26:01 22-03-2024

Гость (09:44:50 22-03-2024) Там голубые ели... И пили

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Гость

10:05:13 22-03-2024

Что подписать, куда выйти в знак протеста? Я против! Площадь Октября уже испоганили, была живая, зеленая, сейчас - голый пупок

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Гость

10:09:13 22-03-2024

Хвойные деревья очищают воздух круглый год, а лиственные только летом

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Гость

10:26:43 22-03-2024

- "Начальная цена контракта составила 1,1 млн рублей.За эти деньги подрядчику нужно снести 20 елей" ================ Лесоруб в лесу, за 1,1 миллион рублей полжизни будет рубить не счетное количество елей. А здесь расценки на одну елку такие, как зарплаты чиновников в Белом доме. Как говорится, по Сеньке шапка.

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Гость

10:31:40 22-03-2024

Гость (10:26:43 22-03-2024) - "Начальная цена контракта составила 1,1 млн рублей.За эти ... На эти деньги надо не только спилить елки, а еще выкорчевать пни, купить новые елки (а они дорогие) высадить их, обустроить газон. Так что не пиши ерунды.

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Гость

10:47:45 22-03-2024

Гость (10:31:40 22-03-2024) На эти деньги надо не только спилить елки, а еще выкорчевать... У нас был случай, один ушлый прораб а СССРовское время, написал наряд на снос сортира в три очка, на сумму 40 000 рублей СССР.

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Гость

10:51:59 22-03-2024

Гость (10:47:45 22-03-2024) У нас был случай, один ушлый прораб а СССРовское время, напи... Ты глянь для начала сколько голубая ель высотой 4,5 м стоит. Это не снос сортира вовсе.

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Гость

10:58:37 22-03-2024

Гость (10:51:59 22-03-2024) Ты глянь для начала сколько голубая ель высотой 4,5 м стоит.... Защитнику отпилов и окатов продолжай также упорно наживаться, пока есть возможность.

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Гость

11:05:28 22-03-2024

Гость (10:47:45 22-03-2024) У нас был случай, один ушлый прораб а СССРовское время, напи... Молниеносные минусы, это администрация, не буду называть какого дома, единой стеной стала на защиту распилов и окатов. Вот и поборись с этой могучей силой.

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Гость

10:37:50 22-03-2024

А если бы они надумали пилить ели перед новым годом, то граждане могли бы сэкономить им денег.

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Гость

10:44:39 22-03-2024

Возьмите меня яму копать

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Гость

10:47:06 22-03-2024

Ну если кто и неказист в этом доме, то явно - не ели. И какие-такие общественники там требовали убрать ели? Имена есть у этих "героев"? Или они - призраки?

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Гость

12:00:58 22-03-2024

Гость (10:47:06 22-03-2024) Ну если кто и неказист в этом доме, то явно - не ели. И каки... А мне ели нравятся, по-моему, очень украшают площадь. Скрывают не очень большую выразительность здания администрации и не закрывают Стяг России, по которому видно, чтио под ним официальная организация.

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Гость

10:56:49 22-03-2024

Гражданин "-" (который всё минусует), почем нынче совесть?

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Гость

11:11:27 22-03-2024

Гость (10:56:49 22-03-2024) Гражданин "-" (который всё минусует), почем нынче совесть?... Его унизили и заставили

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Акакий

10:58:40 22-03-2024

Откуда тут армия ботов -бездельников оказалась ?-минусуют справедливые и дельные комментарии.

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Гость

12:21:16 22-03-2024

Акакий (10:58:40 22-03-2024) Откуда тут армия ботов -бездельников оказалась ?-минусуют сп... Балалаешники с народного отделения подтянулись

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Дюша

11:10:46 22-03-2024

Похоже весь "Зеленхоз" посадили минуса рисовать... Дураку понятно кто "выиграет" тендер. Пока народ не начнет этим лесорубам "ноги отрубать по самые бубунцы", так и будут рубить и "пилить" и город превратят в пустыню, а казну в свою копилочку...

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Гость

11:21:24 22-03-2024

других проблем в городе нет? деньги лишние? как вылизывать территорию перед администрацией - делают, а обычные тротуары?

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Гость

13:04:33 22-03-2024

В Москве плитку перекладывают, тут ёлки пересаживают. Золотое дно для причастных.

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Гость

11:49:48 22-03-2024

почему на амике результат обнуляется? иногда видишь ноль и кажется никому не интересно было. Логичнее же оставлять все плюсы и все минусы и понятно что привлекло внимание людей

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Гость

11:54:06 22-03-2024

Гость (11:49:48 22-03-2024) почему на амике результат обнуляется? иногда видишь ноль и к... да.сделать на пикабушке минусов столько то, плюсов вот столько)

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Гость

12:24:47 22-03-2024

минусят боты, сидящие в той же администрации, работают типа!

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Гость

13:36:12 22-03-2024

Гость (12:24:47 22-03-2024) минусят боты, сидящие в той же администрации, работают типа!... вон оно че)))

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Гость

12:37:17 22-03-2024

Как же примитивно лайки-дизлайки поттасовываете??????? Есть соц. опрос по этому вопросу и он не в пользу спиливания!!!!!!!!!!!!! видимо, надо выходить на ЦТ!!!!!!!!

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Дюша

13:30:08 22-03-2024

Забурлило...Уже АДминистрация кинула оправдательную речь "специалистов" из Зеленхоза...Они бы еще Бретанских учоных спросили...

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Гость

14:32:35 22-03-2024

Если ели голубые, им точно "хана", цвет этот не в тренде, "газеты надо читать".

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Житель

17:51:45 22-03-2024

Очень умно, ели заменять на ели. Лучше пород нет? А почему так дорого? Наймите граждан по принципам рыночной экономики, дешевле сделают, а разницу пустите на тротуары и общественный транспорт.

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Гость

18:46:36 22-03-2024

Житель (17:51:45 22-03-2024) Очень умно, ели заменять на ели. Лучше пород нет? А почему т... И много вы с миллиона сэкономите? С учетом покупки 15-ти 4,5 метровых деревьев? ПО принципам рыночной экономике объявлен тендер. Участвуйте, граждане!

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