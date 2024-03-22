В Барнауле спилят ели у здания краевого правительства
Вместо них высадят новые деревья
22 марта 2024, 07:53, ИА Амител
С внешней стороны здания правительства Алтайского края спилят огромные ели. О предстоящем аукционе объявили 21 марта, выяснил "Банкфакс".
Начальная цена контракта составила 1,1 млн рублей. За эти деньги подрядчику нужно снести 20 елей высотой 15-20 метров, взамен высадить 15 елей высотой 4-4,5 метра и восстановить за собой газон.
По словам эксперта в области озеленения, старые ели со стороны торцов здания действительно нужно заменить, так как они выросли неказистыми. Более того, еще в 2007 году по поводу этих деревьев возмущалась и общественность, утверждая, что они только портят облик здания.
Ранее сообщили, что пустырь за ТРЦ "Европа" лидирует в голосовании по выбору общественных территорий города для благоустройства в 2025 году.
08:34:43 22-03-2024
Всё таки здорово, что решаются самые разнообразные вопросы и обращают внимание на общественников
10:32:08 22-03-2024
Гость (08:34:43 22-03-2024) Всё таки здорово, что решаются самые разнообразные вопросы и... БРЕД!!!!!!!!!! "засланец!"
12:32:59 22-03-2024
Гость (08:34:43 22-03-2024) Всё таки здорово, что решаются самые разнообразные вопросы и... Засланец! - кому "здорово!"
08:41:23 22-03-2024
Ну не знаю, мне эти ели нравятся. Они такие величественные.
08:43:25 22-03-2024
Общественность ,скорее возмущена пусканием денег по ветру,чем неказистостью елей.Неказистые ,так сделайте обрезку .У нас нет более острых проблем чем ели у Дома Советов?
08:45:26 22-03-2024
Спасибо ВикторуПетровичу однако!
В крае больше не осталось проблем, кроме елок у краевой администрации.
Вы если и собрались их пилить, пилите перед новым годом. Хоть по районам бы раздали, а не на дрова.
09:02:19 22-03-2024
Вспомните ураган прошлого года, который выкорчевывал ели как раз вокруг здания администрации, возле театра драмы, на Молодежной. Это не очень хорошие деревья для посадки в городе. Или ураган 2018 года, когда в Лисавенко больше всех пострадали именно ели. Да, они красивые, но у них есть особенности из-за парусности и специфики корневой системы они страдают от ветровалов. Хотите красоты? Придется учитывать эти проблемы и пересаживать. Потом, это деревья лесные, они живут на определенных почвах, в определенном климате, в определенных условиях воздуха, осадков и т.п. А в городе все другое. Они болеют из-за всего, что мы в воздух выдаем, чем посыпаем улицы. Да и от нашей почвы, которая не для елей, тоже болеют. И это добавляет рисков к тому, что у них своя парусность, свои возможности корневой системы. Так что, замена елей в таких непривычных для них условиях - это неизбежно.
10:18:30 22-03-2024
лесоводник (09:02:19 22-03-2024) Вспомните ураган прошлого года, который выкорчевывал ели как... А как же они стояли в советское время?Выжили как то?А теперь парусность нашли ,неподходящие условия...Тогда то тоже не дураки садили.
10:56:06 22-03-2024
лесоводник (09:02:19 22-03-2024) Вспомните ураган прошлого года, который выкорчевывал ели как... Если столько с ними проблем, как они до сих пор простояли?
09:12:45 22-03-2024
Интересно, кто проектировал посадку елок в каменные трубы около путепровода на Павлике? Каждый год они вымерзают. Сейчас вот опять нет как минимум двух. Их опять будут подсаживать, они опять погибать (и это естественно, при наших морозах корневая не выдержит в каменной трубе). Боги озеленения.
09:16:31 22-03-2024
Оставьте в покое деревья...Может уже лучше чиновников помоложе набрать, а то из старых уже песок сыпется и подходит срок деменции...Весь Ленинский вырубками испоганили, теперь принялись на нетронутое...Руки прочь от деревьев!!!
09:38:12 22-03-2024
Спилят 20, а посадят 15. Молодцы!
10:07:45 22-03-2024
Гость (09:38:12 22-03-2024) Спилят 20, а посадят 15. Молодцы!... Спилят 1 мил.руб.- а никого не посадят.
09:44:50 22-03-2024
Там голубые ели
10:56:23 22-03-2024
Гость (09:44:50 22-03-2024) Там голубые ели... Голубые возле Дворца спорта.
11:26:01 22-03-2024
Гость (09:44:50 22-03-2024) Там голубые ели... И пили
10:05:13 22-03-2024
Что подписать, куда выйти в знак протеста? Я против! Площадь Октября уже испоганили, была живая, зеленая, сейчас - голый пупок
10:09:13 22-03-2024
Хвойные деревья очищают воздух круглый год, а лиственные только летом
10:26:43 22-03-2024
- "Начальная цена контракта составила 1,1 млн рублей.За эти деньги подрядчику нужно снести 20 елей" ================ Лесоруб в лесу, за 1,1 миллион рублей полжизни будет рубить не счетное количество елей. А здесь расценки на одну елку такие, как зарплаты чиновников в Белом доме. Как говорится, по Сеньке шапка.
10:31:40 22-03-2024
Гость (10:26:43 22-03-2024) - "Начальная цена контракта составила 1,1 млн рублей.За эти ... На эти деньги надо не только спилить елки, а еще выкорчевать пни, купить новые елки (а они дорогие) высадить их, обустроить газон. Так что не пиши ерунды.
10:47:45 22-03-2024
Гость (10:31:40 22-03-2024) На эти деньги надо не только спилить елки, а еще выкорчевать... У нас был случай, один ушлый прораб а СССРовское время, написал наряд на снос сортира в три очка, на сумму 40 000 рублей СССР.
10:51:59 22-03-2024
Гость (10:47:45 22-03-2024) У нас был случай, один ушлый прораб а СССРовское время, напи... Ты глянь для начала сколько голубая ель высотой 4,5 м стоит. Это не снос сортира вовсе.
10:58:37 22-03-2024
Гость (10:51:59 22-03-2024) Ты глянь для начала сколько голубая ель высотой 4,5 м стоит.... Защитнику отпилов и окатов продолжай также упорно наживаться, пока есть возможность.
11:05:28 22-03-2024
Гость (10:47:45 22-03-2024) У нас был случай, один ушлый прораб а СССРовское время, напи... Молниеносные минусы, это администрация, не буду называть какого дома, единой стеной стала на защиту распилов и окатов. Вот и поборись с этой могучей силой.
10:37:50 22-03-2024
А если бы они надумали пилить ели перед новым годом, то граждане могли бы сэкономить им денег.
10:44:39 22-03-2024
Возьмите меня яму копать
10:47:06 22-03-2024
Ну если кто и неказист в этом доме, то явно - не ели. И какие-такие общественники там требовали убрать ели? Имена есть у этих "героев"? Или они - призраки?
12:00:58 22-03-2024
Гость (10:47:06 22-03-2024) Ну если кто и неказист в этом доме, то явно - не ели. И каки... А мне ели нравятся, по-моему, очень украшают площадь. Скрывают не очень большую выразительность здания администрации и не закрывают Стяг России, по которому видно, чтио под ним официальная организация.
10:56:49 22-03-2024
Гражданин "-" (который всё минусует), почем нынче совесть?
11:11:27 22-03-2024
Гость (10:56:49 22-03-2024) Гражданин "-" (который всё минусует), почем нынче совесть?... Его унизили и заставили
10:58:40 22-03-2024
Откуда тут армия ботов -бездельников оказалась ?-минусуют справедливые и дельные комментарии.
12:21:16 22-03-2024
Акакий (10:58:40 22-03-2024) Откуда тут армия ботов -бездельников оказалась ?-минусуют сп... Балалаешники с народного отделения подтянулись
11:10:46 22-03-2024
Похоже весь "Зеленхоз" посадили минуса рисовать... Дураку понятно кто "выиграет" тендер. Пока народ не начнет этим лесорубам "ноги отрубать по самые бубунцы", так и будут рубить и "пилить" и город превратят в пустыню, а казну в свою копилочку...
11:21:24 22-03-2024
других проблем в городе нет? деньги лишние? как вылизывать территорию перед администрацией - делают, а обычные тротуары?
13:04:33 22-03-2024
В Москве плитку перекладывают, тут ёлки пересаживают. Золотое дно для причастных.
11:49:48 22-03-2024
почему на амике результат обнуляется? иногда видишь ноль и кажется никому не интересно было. Логичнее же оставлять все плюсы и все минусы и понятно что привлекло внимание людей
11:54:06 22-03-2024
Гость (11:49:48 22-03-2024) почему на амике результат обнуляется? иногда видишь ноль и к... да.сделать на пикабушке минусов столько то, плюсов вот столько)
12:24:47 22-03-2024
минусят боты, сидящие в той же администрации, работают типа!
13:36:12 22-03-2024
Гость (12:24:47 22-03-2024) минусят боты, сидящие в той же администрации, работают типа!... вон оно че)))
12:37:17 22-03-2024
Как же примитивно лайки-дизлайки поттасовываете??????? Есть соц. опрос по этому вопросу и он не в пользу спиливания!!!!!!!!!!!!! видимо, надо выходить на ЦТ!!!!!!!!
13:30:08 22-03-2024
Забурлило...Уже АДминистрация кинула оправдательную речь "специалистов" из Зеленхоза...Они бы еще Бретанских учоных спросили...
14:32:35 22-03-2024
Если ели голубые, им точно "хана", цвет этот не в тренде, "газеты надо читать".
17:51:45 22-03-2024
Очень умно, ели заменять на ели. Лучше пород нет? А почему так дорого? Наймите граждан по принципам рыночной экономики, дешевле сделают, а разницу пустите на тротуары и общественный транспорт.
18:46:36 22-03-2024
Житель (17:51:45 22-03-2024) Очень умно, ели заменять на ели. Лучше пород нет? А почему т... И много вы с миллиона сэкономите? С учетом покупки 15-ти 4,5 метровых деревьев? ПО принципам рыночной экономике объявлен тендер. Участвуйте, граждане!