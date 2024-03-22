В Барнауле спилят ели у здания краевого правительства

Вместо них высадят новые деревья

22 марта 2024, 07:53, ИА Амител

Вид на здание правительства Алтайского края / Фото: amic.ru

С внешней стороны здания правительства Алтайского края спилят огромные ели. О предстоящем аукционе объявили 21 марта, выяснил "Банкфакс".

Начальная цена контракта составила 1,1 млн рублей. За эти деньги подрядчику нужно снести 20 елей высотой 15-20 метров, взамен высадить 15 елей высотой 4-4,5 метра и восстановить за собой газон.

По словам эксперта в области озеленения, старые ели со стороны торцов здания действительно нужно заменить, так как они выросли неказистыми. Более того, еще в 2007 году по поводу этих деревьев возмущалась и общественность, утверждая, что они только портят облик здания.

Ранее сообщили, что пустырь за ТРЦ "Европа" лидирует в голосовании по выбору общественных территорий города для благоустройства в 2025 году.