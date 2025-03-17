В Барнауле спустя 22 года задержали предполагаемого убийцу члена банды "Трифоновские"

В 2003 году, сразу после совершения преступления, фигурант уехал из Приморья в Алтайский край

17 марта 2025, 14:45, ИА Амител

Задержание предполагаемого убийцы члена банды "Трифоновские" в Барнауле / Фото: СКР Приморья

В Барнауле задержан подозреваемый в убийстве члена банды "Трифоновские". Он уехал из Приморья, где было совершено преступление, в 2003 году и до настоящего момента скрывался в столице Алтайского края. Об этом сообщает Следком Приморского края.

На момент совершения преступления предполагаемому убийце, Евгению Манакову, было 24 года.

Согласно версии следствия, в ночь с 18 на 19 июля 2003 года в районе крупозавода в Дальнереченске обвиняемый и его работодатель поссорились с потерпевшим. Они избили мужчину и несколько раз выстрелили в него. Затем убитого погрузили в багажник его же автомобиля Toyota Land Cruiser и вывезли на территорию бондарного завода. Там в него выстрелили еще не меньше двух раз. Мужчина скончался на месте. Преступники спрятали тело и сожгли автомобиль.

После злоумышленник уехал из Приморья. Все эти годы он скрывался в Барнауле. Его соучастника, бывшего владельца бондарного завода, убили в 2004 году во Владивостоке. Расследуя уголовное дело прошлых лет, следователи еще раз допросили свидетелей. Благодаря новым сведениям они поминутно установили обстоятельства убийства. С участием свидетеля, которого нашли в Комсомольске-на Амуре, правоохранители проверили показания на месте.

Суд заключил подозреваемого под стражу. В ближайшее время его доставят во Владивосток для проведения следственных действий. Фигуранту предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц.