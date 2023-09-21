В Барнауле отопительный сезон стартовал с 21 сентября – пока только по заявкам
На вечер 20 сентября были заполнены внутридомовые системы теплоснабжения в 2538 домах, во всех учреждениях образования и 125 учреждениях здравоохранения
21 сентября 2023, 17:03, ИА Амител
21 сентября замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел совещание по подготовке городского хозяйства к отопительному периоду 2023-2024 года. Как сообщает пресс-центр мэрии, в нем приняли участие руководители администраций районов, профильных комитетов, водоканала и другие.
Согласно постановлению мэрии, с 21 сентября все потребители могут получать тепло – как социальные объекты, так и жилые дома. Татьянин напомнил, что пока запуск тепла осуществляется по заявкам.
Всего на вечер 20 сентября были заполнены внутридомовые системы теплоснабжения в 2538 домах, во всех учреждениях образования, 125 учреждениях здравоохранения. В БТСК поданы заявки на подключение тепла 322 зданий социальных объектов.
Директор филиала АО "Барнаульская генерация" – "Барнаульская теплосетевая компания" Александр Гросс рассказал о завершении ремонтных работ на сетях теплоснабжения и готовности к подаче тепла. По его словам, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 готовы к началу отопительного периода, а их запасы угля превышают нормативный в пять раз. Кроме того, к работе готовы и 32 котельных.
"Компания приступила к подаче тепла в приоритетном порядке на социальные объекты, заявок на подключение жилых домов пока не поступало. В настоящее время в работе находится шесть участков теплосетей, которые не влияют на подачу тепла потребителям. Работу на участке по ул. В. Кащеевой, 19, планируем завершить в выходные, три участка (на ул. Брестской, Молодежной и Павловском тракте, 80) – до конца сентября, два участка (на ул. Попова, 142, и на пересечении улиц Попова/Взлетная) – в первой половине октября", – отметил он. Гросс также подчеркнул, что работы по восстановлению благоустройства после ремонта сетей планируется завершить в текущем году.
Напомним, что для подключения жилых домов к теплу следует обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. К ним же стоит обращаться и в том случае, если тепло до квартиры так и не дошло.
19:32:57 21-09-2023
Какие заявки, сейчас в Барнауле вечер, 19:30, а на улице +17! Вот воды целый день нет совсем- это ДА! На водоканале какая-то авария.обещали дать в 19ч, но пока глухо! В магазинах раскупают пятилитровки, берут по несколько штук.
08:58:03 22-09-2023
Не всем в +17 тепло! да и квартиры в теневой части уже холодные. И Что значит по заявкам? Есть дата начала отопительного сезона, должен быть запуск. Задолбали экономисты... за 1000 удавятся, с соплями по колено ходить будут, но отопление запускать не будут. Позвонила в управляющую с вопросом о запуске тепла в доме, ответила диспетчер, что и сама живет в соседнем и мерзнут, но если запустят их жители "сожрут", будут ждать холодов. Ид..ты, зарабатывать надо, а не экономить, на тепле уж тем более...
09:21:16 22-09-2023
Анна (08:58:03 22-09-2023) Не всем в +17 тепло! да и квартиры в теневой части уже холод... Хз, у нас в квартире +23, не жара, но вполне нормально и без отопления пока
10:53:39 22-09-2023
Гость (09:21:16 22-09-2023) Хз, у нас в квартире +23, не жара, но вполне нормально и без... А у соседей на другой стороне? Или о чем это я... главное у Вас же еще без теплых носок и кофт ходить можно, а их то проблемы Вам зачем? А у нас в детской на ночь конвектор уже неделю на +25, чтобы ребенок не мерз и не болел.
12:52:56 22-09-2023
Очень плохо закопали за собой .У нас перед магазином по улице Малахова 33а землю даже не уравнивали - ужас.