В Барнауле отопительный сезон стартовал с 21 сентября – пока только по заявкам

На вечер 20 сентября были заполнены внутридомовые системы теплоснабжения в 2538 домах, во всех учреждениях образования и 125 учреждениях здравоохранения

21 сентября 2023, 17:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

21 сентября замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел совещание по подготовке городского хозяйства к отопительному периоду 2023-2024 года. Как сообщает пресс-центр мэрии, в нем приняли участие руководители администраций районов, профильных комитетов, водоканала и другие.

Согласно постановлению мэрии, с 21 сентября все потребители могут получать тепло – как социальные объекты, так и жилые дома. Татьянин напомнил, что пока запуск тепла осуществляется по заявкам.

Всего на вечер 20 сентября были заполнены внутридомовые системы теплоснабжения в 2538 домах, во всех учреждениях образования, 125 учреждениях здравоохранения. В БТСК поданы заявки на подключение тепла 322 зданий социальных объектов.

Директор филиала АО "Барнаульская генерация" – "Барнаульская теплосетевая компания" Александр Гросс рассказал о завершении ремонтных работ на сетях теплоснабжения и готовности к подаче тепла. По его словам, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 готовы к началу отопительного периода, а их запасы угля превышают нормативный в пять раз. Кроме того, к работе готовы и 32 котельных.

"Компания приступила к подаче тепла в приоритетном порядке на социальные объекты, заявок на подключение жилых домов пока не поступало. В настоящее время в работе находится шесть участков теплосетей, которые не влияют на подачу тепла потребителям. Работу на участке по ул. В. Кащеевой, 19, планируем завершить в выходные, три участка (на ул. Брестской, Молодежной и Павловском тракте, 80) – до конца сентября, два участка (на ул. Попова, 142, и на пересечении улиц Попова/Взлетная) – в первой половине октября", – отметил он. Гросс также подчеркнул, что работы по восстановлению благоустройства после ремонта сетей планируется завершить в текущем году.

Напомним, что для подключения жилых домов к теплу следует обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. К ним же стоит обращаться и в том случае, если тепло до квартиры так и не дошло.