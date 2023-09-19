Мэрия утвердила начало отопительного сезона в Барнауле с 21 сентября

Соответствующее постановление уже подписано

19 сентября 2023, 18:17, ИА Амител

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Администрация Барнаула выложила постановление о начале отопительного периода на 2023-2024 год на территории города. Согласно опубликованному документу, он стартует с 21 сентября.

Теплоснабжающим организациям рекомендовали обеспечить подачу теплоносителя для подключения внутренних инженерных систем потребителей тепла, завершить заполнение систем жилищного фонда и социальной сферы. Кроме того, администрации районов Барнаула должны ежедневно предоставлять информацию по включению внутридомовых инженерных систем, а также координировать работу исполнителей коммунальных услуг при подаче теплоносителя и прочее.

Напомним, что о планах начать отопление многоквартирных домов с 21 сентября ранее заявляли в мэрии и СГК. Пока тепло подают только в социальные учреждения по заявкам.