Мэрия утвердила начало отопительного сезона в Барнауле с 21 сентября
Соответствующее постановление уже подписано
19 сентября 2023, 18:17, ИА Амител
Администрация Барнаула выложила постановление о начале отопительного периода на 2023-2024 год на территории города. Согласно опубликованному документу, он стартует с 21 сентября.
Теплоснабжающим организациям рекомендовали обеспечить подачу теплоносителя для подключения внутренних инженерных систем потребителей тепла, завершить заполнение систем жилищного фонда и социальной сферы. Кроме того, администрации районов Барнаула должны ежедневно предоставлять информацию по включению внутридомовых инженерных систем, а также координировать работу исполнителей коммунальных услуг при подаче теплоносителя и прочее.
Напомним, что о планах начать отопление многоквартирных домов с 21 сентября ранее заявляли в мэрии и СГК. Пока тепло подают только в социальные учреждения по заявкам.
18:40:08 19-09-2023
На улице +20, а они топить собрались, а как же нормы, несколько дней должно быть -8.
02:23:04 20-09-2023
Гость (18:40:08 19-09-2023) На улице +20, а они топить собрались, а как же нормы, нескол... Какие нормы? Им плевать и на нормы и на мнение народа. Когда СГК скажет, тогда и будет. Раньше мэрия не шла на поводу у монополистов и соответственно стартовал отопительный сезон в конце сентября. И обычно с понедельника, что логично. В выходные никто работать не будет, но подъезды включат! Посмотрите сколько дислайков и возмущенныз комментоа в предыдущей теме- и что, все раано, что хотят то и делают...
08:22:52 20-09-2023
Гость (18:40:08 19-09-2023) На улице +20, а они топить собрались, а как же нормы, нескол... Так не подавайте заявку на подачу теплоносителя.
19:24:10 19-09-2023
Среднесуточной температуры в 8 градусов ещё не было!!!!!!!!!!!
08:15:17 20-09-2023
Гость (19:24:10 19-09-2023) Среднесуточной температуры в 8 градусов ещё не было!!!!!!!!!... ну так не подключайте свой дом к отоплению, кто то вас заставляет? а вы ждете когда на стенах квартиры иней выступит что ли? стены домов уже охлаждаются и не успевают нагреться днем, и следовательно внутри квартир повышается влажность, у кого не солнечная сторона уже холодно в квартирах становится. и средняя температура +8 это очень мало для поддержания комфортной температуры дома. Эту мульку про +8 в 90-е ЖКХ придумали для того, чтобы отопление позже включать, и пофиг, что люди с нагревателями сидят, особенно у кого дети маленькие.
14:30:21 20-09-2023
Гость (08:15:17 20-09-2023) ну так не подключайте свой дом к отоплению, кто то вас заста... А мулька про норму в квартире +18 придумали еще раньше. И до сих пор недобросовестные тепловеки и иже с ними ей прикрываются! С обогревателями сейчас сидите? И сколько у вас градусов? 22? Явно больше " нормы".Только за отопления не платите. А мы с так называемым отопление сидим с обогревателями и платим дикие деньги! Батареи как температура человеческого тела. А счетчики не поставить, по ним мы бы платили копейки. Вот только СГК не торопится ничего дедать, а это именно ее зона ответственности! Зато включать отопление сейчас, очень даже торопятся! К чему бы это?!
08:23:54 20-09-2023
Гость (19:24:10 19-09-2023) Среднесуточной температуры в 8 градусов ещё не было!!!!!!!!!... А когда по ночам будет холодно, начнете верещать!
15:26:18 20-09-2023
Гость (08:23:54 20-09-2023) А когда по ночам будет холодно, начнете верещать!... Мы по ночам на улице не ночуем.
19:25:27 19-09-2023
Как бы рано ещё, дома и так тепло, свариться что ли?
20:58:50 19-09-2023
Пишите уж прямо - жаба давит, а не жара
15:27:21 20-09-2023
Гость (20:58:50 19-09-2023) Пишите уж прямо - жаба давит, а не жара... У нас дома сейчас при открытых окнах 24,7. Если врубят отопление, температура вырастет под 30ть. Какая вам жаба, если тупо жарко будет?
08:43:09 20-09-2023
В новостройках тепло, а в хрущевках холодно
11:50:34 20-09-2023
Гость (08:43:09 20-09-2023) В новостройках тепло, а в хрущевках холодно ... Живу в хрущевке, еще и в угловой - ни хрена не холодно!Включат отопление при такой погоде - будет настоящий ад.
15:28:15 20-09-2023
Гость (11:50:34 20-09-2023) Живу в хрущевке, еще и в угловой - ни хрена не холодно!Вклю... Так вот именно. Кто мерзнет - оденьтесь потеплее. Теплее одеться проще, чем жару переносить.
16:44:15 20-09-2023
Надо попробовать написать в приемную президента, на каких основаниях мэр Барнаула подписал это постановление! Пусть письменно ответят. Надоело это безобразие из года в год повторяющееся..А в мае жарят так что вообще задохнуться можно и тоже мэр не подписывает постановление об окончании отопительного сезона. В этом году, правда , раньше отключили видимо перед выборами губернатора)) А вот 21год и 22 не забыть...
15:31:04 22-09-2023
Гость (16:44:15 20-09-2023) Надо попробовать написать в приемную президента, на каких ос... Да пиши, спустят до мера твою кляузу.... Вы хоть завякайтесь, все равно включат отопление. Таков закон. Люди замерзают.