В Барнауле стартовал заключительный этап опрессовки сетей

Отключение горячей воды на девять дней затронет 134 тысячи жителей

28 июня 2023, 10:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 28 июня начался заключительный этап гидравлических испытаний в контуре ТЭЦ-3, отключение горячей воды продлится до 6 июля, сообщает СГК в своем Telegram-канале.

"Проверим на прочность 35 км магистральных тепловых сетей и 137 км внутриквартальных сетей, устраним повреждения на трубах", – рассказали в компании.

Отключение горячей воды на девять дней затронет 134 тысячи жителей: 391 многоквартирный и один частный дом, 31 детский сад, 29 школ и вузов, шесть медучреждений, 75 административных зданий.