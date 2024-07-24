В Барнауле стартовала продажа абонементов на домашние матчи хоккеистов "Динамо-Алтая"

Цены начинают от 11,5 тыс. рублей

24 июля 2024, 12:14, ИА Амител

Хоккей / Источник фото: unsplash.com

Продажа абонементов на домашние матчи хоккеистов "Динамо-Алтая" стартовала в Барнауле. Как сообщают в пресс-службе клуба, в предстоящем сезоне динамовцы проведут 32 игры регулярного чемпионата ВХЛ на своем льду.

Стоимость абонементов на все домашние матчи барнаульцев варьируется от 11,5 тыс. до 15,8 тыс. рублей. Заявки на приобретение принимают до 10 августа по телефону в Барнауле 50-76-78.

Напомним, в прошлом сезоне "Динамо-Алтай" дебютировал в чемпионате ВХЛ и занял 20-е место из 29 участников. Сезон 2024/25 года команда Дмитрия Пархоменко начнет 3 сентября домашним матчем против новокузнецкого "Металлурга".