В Барнауле столб рухнул на врезавшуюся в него машину

На месте происшествия работали спасатели

29 января 2024, 10:04, ИА Амител

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

В Барнауле спасатели помогли ликвидировать последствия ДТП, при котором водитель легковушки не справился с управлением и врезался в столб.

Как рассказали в краевом управлении ГОЧС и ПБ, авария случилась накануне. От удара бетонная опора ЛЭП под напряжением рухнула на машину и осталась на ней.

Прибывшие спасатели обрезали торчащую из столба арматуру и убрали его с автомобиля. Затем к работе приступили электрики.

О пострадавших не сообщается.