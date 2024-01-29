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В Барнауле столб рухнул на врезавшуюся в него машину

На месте происшествия работали спасатели

29 января 2024, 10:04, ИА Амител

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ
Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

В Барнауле спасатели помогли ликвидировать последствия ДТП, при котором водитель легковушки не справился с управлением и врезался в столб.

Как рассказали в краевом управлении ГОЧС и ПБ, авария случилась накануне. От удара бетонная опора ЛЭП под напряжением рухнула на машину и осталась на ней.

Прибывшие спасатели обрезали торчащую из столба арматуру и убрали его с автомобиля. Затем к работе приступили электрики.

О пострадавших не сообщается.

Барнаул ДТП

Комментарии 4

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Гость

10:11:40 29-01-2024

понаставят столбов. не проехать)

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Гость

15:26:20 29-01-2024

Гость (10:11:40 29-01-2024) понаставят столбов. не проехать)... Серьёзно???? А мастерство/соблюдение ПДД водителем вопросов не вызывает???

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Гость

11:07:46 29-01-2024

Это какое же качество столба, если от удара легковушки он упал?

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Гость

17:37:46 29-01-2024

Всегда бы такая карма!

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