В Барнауле столб рухнул на врезавшуюся в него машину
На месте происшествия работали спасатели
29 января 2024, 10:04, ИА Амител
Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ
В Барнауле спасатели помогли ликвидировать последствия ДТП, при котором водитель легковушки не справился с управлением и врезался в столб.
Как рассказали в краевом управлении ГОЧС и ПБ, авария случилась накануне. От удара бетонная опора ЛЭП под напряжением рухнула на машину и осталась на ней.
Прибывшие спасатели обрезали торчащую из столба арматуру и убрали его с автомобиля. Затем к работе приступили электрики.
О пострадавших не сообщается.
10:11:40 29-01-2024
понаставят столбов. не проехать)
15:26:20 29-01-2024
Гость (10:11:40 29-01-2024) понаставят столбов. не проехать)... Серьёзно???? А мастерство/соблюдение ПДД водителем вопросов не вызывает???
11:07:46 29-01-2024
Это какое же качество столба, если от удара легковушки он упал?
17:37:46 29-01-2024
Всегда бы такая карма!