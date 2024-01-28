Женщину сбили на проспекте Строителей в Барнауле
Пострадавшую с места аварии доставили в больницу
28 января 2024, 17:05, ИА Амител
Фото с места происшествия / "Инцидент Барнаул"
Водитель иномарки сбил женщину на проспекте Строителей в Барнауле. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.
По информации правоохранителей, водитель автомобиля "Audi Q8" поехал на разрешающий сигнал светофора и наехал на женщину 1966 года рождения, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавшую с различными травмами доставили в Краевую клиническую больницу. Подробностей о состоянии женщины нет.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае за 2023 год зарегистрировали 168 ДТП с выездом на встречную полосу. В этих авариях погибли 55 человек и 327 получили ранения.
17:38:17 28-01-2024
При повороте? Или в статье ошибка?
23:56:21 28-01-2024
Гость (17:38:17 28-01-2024) При повороте? Или в статье ошибка?... Там нет поворота и обзор хороший. Водитель тронулся с места на "зелёный", предполагая, что женщина должна дойти до тротуара, но из-за гололёда она тише шла.. Не учёл, поспешил... Должен был дождаться, пока женщина завершит переход.
19:01:23 28-01-2024
гражданка на красный переходила получается?
21:17:34 28-01-2024
Элен без ребят (19:01:23 28-01-2024) гражданка на красный переходила получается? ... завершала маневр
10:06:09 29-01-2024
Элен без ребят (19:01:23 28-01-2024) гражданка на красный переходила получается? ... у нас светофоры "неправильные": красный для пешеходов горит очень и очень долго, а вот зелёный по времени не даёт возможности, не торопясь перейти дорогу!!! Очень печально, что такое допустимо!
23:15:08 29-01-2024
Элен без ребят (19:01:23 28-01-2024) гражданка на красный переходила получается? ... да, на красный. Но ПО ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ (сюр, чистый сюр, а не фраза)
09:28:00 29-01-2024
А для таких гражданок есть секундомер на светофорах, чтоб они планировали успеют ли завершить переход или надо постоять и дождаться следующего зеленого
16:37:49 29-01-2024
Гость (09:28:00 29-01-2024) А для таких гражданок есть секундомер на светофорах, чтоб он... У нас на некоторых пешеходных переходах настолько мало горит зеленый свет для пешеходов, что даже мне относительно молодой приходится идти быстрым шагом, а что же говорить про старых людей или когда зима. Время перехода надо увеличивать, и проблема решится.
19:44:25 29-01-2024
Гость (09:28:00 29-01-2024) А для таких гражданок есть секундомер на светофорах, чтоб он... вообще то есть слабовидящие или незрячие люди. Какое то странное отношение: водитель едет на красный - он завершает маневр, а пешеход не успел перейти - давить его что ли?
17:57:04 29-01-2024
У меня плохое зрение. И я не тороплюсь, переходя дорогу, потому что боюсь оступиться на зебре и упасть. Например на зебре в районе Оперы на Красноармейском такая яма. Ногу запросто подвернуть или сломать можно.