Женщину сбили на проспекте Строителей в Барнауле

Пострадавшую с места аварии доставили в больницу

28 января 2024, 17:05, ИА Амител

Фото с места происшествия / "Инцидент Барнаул"

Водитель иномарки сбил женщину на проспекте Строителей в Барнауле. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

По информации правоохранителей, водитель автомобиля "Audi Q8" поехал на разрешающий сигнал светофора и наехал на женщину 1966 года рождения, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшую с различными травмами доставили в Краевую клиническую больницу. Подробностей о состоянии женщины нет.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае за 2023 год зарегистрировали 168 ДТП с выездом на встречную полосу. В этих авариях погибли 55 человек и 327 получили ранения.