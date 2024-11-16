В Барнауле столкнулись два автомобиля, один из которых сбил пешехода

Женщину госпитализировали

16 ноября 2024, 14:57, ИА Амител

ДТП на улице Северо-Западной / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле на улице Северо-Западной столкнулись два автомобиля, один из которых также сбил пешехода, сообщили в городской Госавтоинспекции. ДТП случилось вечером 15 ноября.

"Предварительно установлено, что женщина 1993 года рождения за рулем Fiat Panda, двигаясь по улице Северо-Западная от улицы Юрина в сторону улицы Смирнова, на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen Jetta под управлением мужчины 1980 года рождения", – говорится в сообщении.

После столкновения автомобиль Volkswagen выехал на расположенный справа по ходу движения тротуар и сбил стоявшую на нем женщину 1979 года рождения, а затем – наехал на забор. Пострадавшую госпитализировали.