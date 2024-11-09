В Барнауле столкнулись две иномарки на Павловском тракте
Машины получили серьезные повреждения
09 ноября 2024, 13:25, ИА Амител
ДТП в Барнауле / Фото: "В курсе 22"
В Барнауле на пересечении Павловского тракта и улицы Фурманова произошло ДТП, сообщает "В курсе 22".
Судя по кадрам, участниками столкновения стали Honda CRV и Toyota Camry, которые получили серьезные повреждения.
На месте работали сотрудники ДПС. Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется.
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