В Барнауле столкнулись такси и легковушка
Авария случилась на пересечении улиц Северо-Западной и 80-й Гвардейской Дивизии
04 марта 2023, 18:59, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
4 марта в столице Алтайского края случилась авария с участием легковушки и автомобиля такси, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
Авария произошла на пересечении улиц Северо-Западной и 80-й Гвардейской Дивизии. Очевидцы отмечают, что со стороны проспекта Ленина на Северо-Западной собирается пробка.
При каких обстоятельствах случилось ДТП и есть ли в нём пострадавшие, не уточняется.
Напомним, утром 4 марта на проспекте Строителей под мостом "паровозиком" столкнулись порядка 6-8 автомобилей.
Комментарии 1