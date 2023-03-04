В Барнауле столкнулись такси и легковушка

Авария случилась на пересечении улиц Северо-Западной и 80-й Гвардейской Дивизии

04 марта 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

4 марта в столице Алтайского края случилась авария с участием легковушки и автомобиля такси, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Авария произошла на пересечении улиц Северо-Западной и 80-й Гвардейской Дивизии. Очевидцы отмечают, что со стороны проспекта Ленина на Северо-Западной собирается пробка.

При каких обстоятельствах случилось ДТП и есть ли в нём пострадавшие, не уточняется.

Фото: "Инцидент Барнаул"

Напомним, утром 4 марта на проспекте Строителей под мостом "паровозиком" столкнулись порядка 6-8 автомобилей.