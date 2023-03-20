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В Барнауле студентов эвакуировали из академии гостеприимства из-за "минирования"

Это уже третье образовательное учреждение в городе, куда пришло письмо с угрозой

20 марта 2023, 13:07, ИА Амител

В Барнауле в понедельник днём, 20 марта, студентов Алтайской академии гостеприимства эвакуировали из общежития после сообщения о взрывном устройстве в здании, рассказала amic.ru студентка колледжа.

"Абсолютно все корпуса общежития эвакуируют после сообщения о минировании", – отметила девушка.

Напомним, утром в Алтайском государственном техническом университете имени Ползунова (АлтГТУ) эвакуировали студентов после сообщения на электронную почту о взрывном устройстве. По этой же причине утром проходила эвакуация обучающихся в БЮИ.

Комментарии 8

  • Академия гостеприимства..... Что дальше - институт дружелюбия? Школа вежливости?
    20 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Тебя это так волнует?
    20 марта, Гость   Ответить
  • красивое название обычной шараги
    20 марта, Гость   Ответить
  • Нам ничего не говорили, что происходит, все думали, что это учебная тревога, но после нас стали всё дальше увадить от колледжа, мы стали примерно час или 2 большинство оставили свои вещи, так как все замёрзли, то находились в магазинах по близости, к учителям подходили полицейские.
    20 марта, Гость   Ответить
  • "Гость, Тебя это так волнует?" - ну нужно же хоть из чего-то повод для недовольства выжать. "Сергеям Юрьевичам Беляковым" тоже хочется кушать.
    20 марта, Гость   Ответить
  • А кому вообще известно что есть такой город Барнаул ? По теории вероятности некому даже такое совершить деяние , кроме ..... тех ..... кто .... знал что существует такой город . Действительно , откуда злодеи могли знать что существуют такие вузы ? С чем связано что именно сегодня было совершено это деяние ? Суперкомпьютер высчитает .
    20 марта, Гость   Ответить
  • 8:30 , первый рабочий день трудовой недели , время планёрок , злодеи будто всю субботу и воскресенье ждали когда настанет утро понедельника . Это не могло быть связано с понедельник день тяжёлый и нервозностью после выходных расслабившись что начались будни и надо себя проявить в делах рабочих на рабочем месте ????? 8:30 время какое-то заколдованное по понедельникам , время рапортовать , и всегда по понедельникам в этот момент времени для отмазок что-нибудь везде происходит . С 8:00 до 9:00 по понедельникам какой-то час нервозности почему-то постоянно .
    20 марта, Гость   Ответить
  • Суперкомпьютер ? 1 терафлопс = 1 триллион операций в секунду = 1000 миллиардов операций в секунду. (Всё равно , если по старинке , МОЗГ мощнее .)
    21 марта, Гость   Ответить
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