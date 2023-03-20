В Барнауле студентов эвакуировали из академии гостеприимства из-за "минирования"

Это уже третье образовательное учреждение в городе, куда пришло письмо с угрозой

20 марта 2023, 13:07, ИА Амител

В Барнауле в понедельник днём, 20 марта, студентов Алтайской академии гостеприимства эвакуировали из общежития после сообщения о взрывном устройстве в здании, рассказала amic.ru студентка колледжа.

"Абсолютно все корпуса общежития эвакуируют после сообщения о минировании", – отметила девушка.

Напомним, утром в Алтайском государственном техническом университете имени Ползунова (АлтГТУ) эвакуировали студентов после сообщения на электронную почту о взрывном устройстве. По этой же причине утром проходила эвакуация обучающихся в БЮИ.