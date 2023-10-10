В Барнауле свекровь заказала на лето убийство недолго горевавшей снохи

Преступление должно было произойти в другом регионе

10 октября 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае 58-летнюю жительницу будут судить за приготовление к заказному убийству бывшей снохи, сообщает региональный СК.

В 2022 году у жительницы Барнаула скончался единственный сын, а через несколько месяцев она узнала, что у снохи появился новый мужчина.

"Испытывая личные неприязненные отношения, а также страх из-за возможной потери общения с внуком, свекровь решила лишить жизни сноху", – рассказали в ведомстве.

В феврале 2023 года она встретилась с "киллером" и отдала ему задаток в размере 150 тыс. рублей, пообещав еще 1,5 млн рублей в случае реализации задуманного.

Она также поставила условие, чтобы убийство было совершено в другом регионе летом, когда "жертва" будет находиться в гостях у родственников. После этого женщину задержали.