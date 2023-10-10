В Барнауле свекровь заказала на лето убийство недолго горевавшей снохи
Преступление должно было произойти в другом регионе
10 октября 2023, 17:16, ИА Амител
В Алтайском крае 58-летнюю жительницу будут судить за приготовление к заказному убийству бывшей снохи, сообщает региональный СК.
В 2022 году у жительницы Барнаула скончался единственный сын, а через несколько месяцев она узнала, что у снохи появился новый мужчина.
"Испытывая личные неприязненные отношения, а также страх из-за возможной потери общения с внуком, свекровь решила лишить жизни сноху", – рассказали в ведомстве.
В феврале 2023 года она встретилась с "киллером" и отдала ему задаток в размере 150 тыс. рублей, пообещав еще 1,5 млн рублей в случае реализации задуманного.
Она также поставила условие, чтобы убийство было совершено в другом регионе летом, когда "жертва" будет находиться в гостях у родственников. После этого женщину задержали.
18:49:58 10-10-2023
Стоило из за шалавки в тюрьму садиться?
21:15:29 10-10-2023
Во-первых, у свекрови не сноха, а НЕВЕСТКА. Во-вторых,если у неё умер муж, она этой тётке НИКТО!!!!
09:16:13 11-10-2023
Для увеличения кругозора. Невестка Слово "невестка" произошло от фразы "невесть кто" . Так говорят о ещё незнакомой девушке, которую сын только привел в дом познакомить с родителями. Сноха Как только молодые распишутся в Загсе, девушка сына становится полноправным членом новой семьи, и у неё появляется другой статус, теперь она "сноха". а людей убивать нельзя.