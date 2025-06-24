В Барнауле таксист сбил женщину на пешеходном переходе

Пострадавшей оказали медпомощь в больнице

24 июня 2025, 14:20, ИА Амител

Место происшествия / Фото: amic.ru

Таксист на Hyundai Solaris сбил пешехода на Социалилистическом проспекте в Барнауле, сообщили amic.ru в ГАИ Алтайского края.

ДТП случилось 24 июня в 8 утра возле дома № 128.

Предварительно установили, что 54-летний автомобилист наехал на 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Фото: amic.ru

Пострадавшей оказали медпомощь в горбольнице № 1, не госпитализирована. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.