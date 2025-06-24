В Барнауле таксист сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшей оказали медпомощь в больнице
24 июня 2025, 14:20, ИА Амител
Место происшествия / Фото: amic.ru
Таксист на Hyundai Solaris сбил пешехода на Социалилистическом проспекте в Барнауле, сообщили amic.ru в ГАИ Алтайского края.
ДТП случилось 24 июня в 8 утра возле дома № 128.
Предварительно установили, что 54-летний автомобилист наехал на 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.
Пострадавшей оказали медпомощь в горбольнице № 1, не госпитализирована. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.
14:23:54 24-06-2025
А что не сбить то?! Средства успокоения трафика где?!
19:23:41 24-06-2025
Гость (14:23:54 24-06-2025) А что не сбить то?! Средства успокоения трафика где?!... Ты зря так веруешь в такую шляпу, как средство успокоения трафика. Переезжая наши корявые препятствия, водитель вообще не смотрит на пешеходов, выискивая безопасную траекторию, чтобы не бить подвеску. Пофиг на пешеходов. А вот если дорога не вызывает вопросов, смотрят, кто переходит и пропускают.
14:34:25 24-06-2025
Автомобилист глаза выпучил в телефон?
15:39:50 24-06-2025
Гость (14:34:25 24-06-2025) Автомобилист глаза выпучил в телефон?... Это ж таксист.
20:02:29 24-06-2025
Женщина увидела "зебру" и вспомнила, что "пешеход всегда прав".
22:52:23 24-06-2025
Кхм... (20:02:29 24-06-2025) Женщина увидела "зебру" и вспомнила, что "пешеход всегда пра... Угу, прав, пока жив)