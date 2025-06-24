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В Барнауле таксист сбил женщину на пешеходном переходе

Пострадавшей оказали медпомощь в больнице

24 июня 2025, 14:20, ИА Амител

Место происшествия / Фото: amic.ru
Место происшествия / Фото: amic.ru

Таксист на Hyundai Solaris сбил пешехода на Социалилистическом проспекте в Барнауле, сообщили amic.ru в ГАИ Алтайского края.

ДТП случилось 24 июня в 8 утра возле дома № 128.

Предварительно установили, что 54-летний автомобилист наехал на 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Фото: amic.ru

Пострадавшей оказали медпомощь в горбольнице № 1, не госпитализирована. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

Барнаул ДТП

Комментарии 6

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Гость

14:23:54 24-06-2025

А что не сбить то?! Средства успокоения трафика где?!

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Гость

19:23:41 24-06-2025

Гость (14:23:54 24-06-2025) А что не сбить то?! Средства успокоения трафика где?!... Ты зря так веруешь в такую шляпу, как средство успокоения трафика. Переезжая наши корявые препятствия, водитель вообще не смотрит на пешеходов, выискивая безопасную траекторию, чтобы не бить подвеску. Пофиг на пешеходов. А вот если дорога не вызывает вопросов, смотрят, кто переходит и пропускают.

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Гость

14:34:25 24-06-2025

Автомобилист глаза выпучил в телефон?

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Гость

15:39:50 24-06-2025

Гость (14:34:25 24-06-2025) Автомобилист глаза выпучил в телефон?... Это ж таксист.

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Кхм...

20:02:29 24-06-2025

Женщина увидела "зебру" и вспомнила, что "пешеход всегда прав".

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гость

22:52:23 24-06-2025

Кхм... (20:02:29 24-06-2025) Женщина увидела "зебру" и вспомнила, что "пешеход всегда пра... Угу, прав, пока жив)

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