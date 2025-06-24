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Женщину, сбившую насмерть девушку в Барнауле, будет судить экс-следователь по делу маньяка

Следователя Ивана Зеленского, который расследовал убийства возможного "политеховского маньяка", 4 июня назначили судьей

24 июня 2025, 13:40, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края
Место происшествия / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Дело в отношении жительницы Барнаула, которая в феврале 2025 года насмерть сбила девушку на проспекте Ленина, находится в Центральном районном суде города. Как следует из картотеки, судьей назначен Иван Зеленский.

ДТП произошло 8 февраля в 19:50 возле здания № 41 на проспекте Ленина. Женщина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Mercedes-Benz B170 сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Пострадавшая скончалась от полученных травм. Женщина пыталась оспорить заключение в СИЗО, однако суд оставил ее под стражей.Женщину будут судить за "нарушение правил дорожного движения <...> совершенном в состоянии опьянения <...> повлекшее по неосторожности смерть человека". Ей грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ранее судья Иван Зеленский занимал должность следователя по особо важным делам СК по Алтайскому краю. Он вел уголовное дело возможного "политеховского маньяка" Виталия Манишина, которого арестовали в мае 2023 года. 4 июня 2025 года Зеленского назначили на должность судьи Центрального районного суда Барнаула.

Иван Зеленский / Фото: Объединенная пресс-служба судов по Алтайскому краю

Следователя, который вел дело возможного "политеховского" маньяка, назначили судьей

Иван Зеленский вступил в должность в Центральном районном суде Барнаула
НОВОСТИОбщество
Барнаул суд громкое дело

Комментарии 8

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Будем

15:19:45 24-06-2025

Надеяться что будет справедливое наказание!!!

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Гость

17:53:32 24-06-2025

Будем (15:19:45 24-06-2025) Надеяться что будет справедливое наказание!!! ... Наврятли, женщинам в России много не дают, это же Женщина.

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15:26:38 24-06-2025

судьи из мировушек более гуманные, а из следователей и прокуроров более профдеформированные на обвинении

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Гость

15:48:16 24-06-2025

Она ведь не женщина, она "Автоледи"

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Гость

19:19:11 24-06-2025

Мутная история с трансформацией в судьи.

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Пузырек

20:38:04 24-06-2025

Гость (19:19:11 24-06-2025) Мутная история с трансформацией в судьи.... Обычная. Если не в теме, зачем пишите?

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Гость

12:19:15 25-06-2025

Пузырек (20:38:04 24-06-2025) Обычная. Если не в теме, зачем пишите?... Если ты в теме, ответь на вопрос ниже. Вообще комментарии не только для тех, "кто в теме"

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Гость

10:00:14 25-06-2025

По делу политеховского маньяка. И снова спрошу, а кто-нибудь ответил за доведения до самоубийства одного из обвиняемых в этом деле? Если вообще это было самоубийство. Молчат в тряпочку об этом до сих пор.

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