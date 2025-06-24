Женщину, сбившую насмерть девушку в Барнауле, будет судить экс-следователь по делу маньяка
Следователя Ивана Зеленского, который расследовал убийства возможного "политеховского маньяка", 4 июня назначили судьей
24 июня 2025, 13:40, ИА Амител
Дело в отношении жительницы Барнаула, которая в феврале 2025 года насмерть сбила девушку на проспекте Ленина, находится в Центральном районном суде города. Как следует из картотеки, судьей назначен Иван Зеленский.
ДТП произошло 8 февраля в 19:50 возле здания № 41 на проспекте Ленина. Женщина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Mercedes-Benz B170 сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Пострадавшая скончалась от полученных травм. Женщина пыталась оспорить заключение в СИЗО, однако суд оставил ее под стражей.Женщину будут судить за "нарушение правил дорожного движения <...> совершенном в состоянии опьянения <...> повлекшее по неосторожности смерть человека". Ей грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Ранее судья Иван Зеленский занимал должность следователя по особо важным делам СК по Алтайскому краю. Он вел уголовное дело возможного "политеховского маньяка" Виталия Манишина, которого арестовали в мае 2023 года. 4 июня 2025 года Зеленского назначили на должность судьи Центрального районного суда Барнаула.
15:19:45 24-06-2025
Надеяться что будет справедливое наказание!!!
17:53:32 24-06-2025
Будем (15:19:45 24-06-2025) Надеяться что будет справедливое наказание!!! ... Наврятли, женщинам в России много не дают, это же Женщина.
15:26:38 24-06-2025
судьи из мировушек более гуманные, а из следователей и прокуроров более профдеформированные на обвинении
15:48:16 24-06-2025
Она ведь не женщина, она "Автоледи"
19:19:11 24-06-2025
Мутная история с трансформацией в судьи.
20:38:04 24-06-2025
Гость (19:19:11 24-06-2025) Мутная история с трансформацией в судьи.... Обычная. Если не в теме, зачем пишите?
12:19:15 25-06-2025
Пузырек (20:38:04 24-06-2025) Обычная. Если не в теме, зачем пишите?... Если ты в теме, ответь на вопрос ниже. Вообще комментарии не только для тех, "кто в теме"
10:00:14 25-06-2025
По делу политеховского маньяка. И снова спрошу, а кто-нибудь ответил за доведения до самоубийства одного из обвиняемых в этом деле? Если вообще это было самоубийство. Молчат в тряпочку об этом до сих пор.