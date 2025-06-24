Женщину, сбившую насмерть девушку в Барнауле, будет судить экс-следователь по делу маньяка

Следователя Ивана Зеленского, который расследовал убийства возможного "политеховского маньяка", 4 июня назначили судьей

24 июня 2025, 13:40, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Дело в отношении жительницы Барнаула, которая в феврале 2025 года насмерть сбила девушку на проспекте Ленина, находится в Центральном районном суде города. Как следует из картотеки, судьей назначен Иван Зеленский.

ДТП произошло 8 февраля в 19:50 возле здания № 41 на проспекте Ленина. Женщина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Mercedes-Benz B170 сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Пострадавшая скончалась от полученных травм. Женщина пыталась оспорить заключение в СИЗО, однако суд оставил ее под стражей.Женщину будут судить за "нарушение правил дорожного движения <...> совершенном в состоянии опьянения <...> повлекшее по неосторожности смерть человека". Ей грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ранее судья Иван Зеленский занимал должность следователя по особо важным делам СК по Алтайскому краю. Он вел уголовное дело возможного "политеховского маньяка" Виталия Манишина, которого арестовали в мае 2023 года. 4 июня 2025 года Зеленского назначили на должность судьи Центрального районного суда Барнаула.