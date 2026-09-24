В Барнауле таксист трижды выстрелил в пассажира после ссоры
В результате потерпевшему был причинен легкий вред здоровью
24 сентября 2026, 09:06, ИА Амител
В Барнауле перед судом предстанет 53-летний водитель такси, которого обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью пассажира с применением оружия. По данным следствия, во время конфликта мужчина трижды выстрелил в клиента из травматического пистолета.
Инцидент произошел в апреле этого года. Таксист выполнял заказ по Барнаулу, когда между ним и пассажиром возник конфликт на почве личной неприязни.
Как установили следователи, в ходе ссоры водитель достал травматический пистолет и трижды выстрелил мужчине в область груди. В результате потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.
"В отношении таксиста возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия). Обвиняемый полностью признал вину", — отметили в прокуратуре.
Прокуратура Железнодорожного района Барнаула направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Окончательную правовую оценку произошедшему даст суд.
09:12:41 24-09-2026
Ну, сколько таксист общается с пассажиром в Барнауле? Город компактный, поездки примерно 30 минут. За это время возникла такая ненависть к незнакомому человеку, что захотел его застрелить? Таксист местный или иностранный специалист?
10:05:28 24-09-2026
Гость (09:12:41 24-09-2026) Ну, сколько таксист общается с пассажиром в Барнауле? Город ... Может иностранным специалистом был пассажир, который отказался платить и угрожал таксисту?
09:34:57 24-09-2026
какой доброжелательный таксист. Хорошо, что уже автопилот есть, без людей)
10:03:09 24-09-2026
Может платить не хотел? Или сзади леща таксисту дал, тот испугался, думал нападение?
10:12:12 24-09-2026
Ну я в такси почти всегда молча еду, может он таксисту сказал чего просто, может курить или бухать начал, а может и угрожать. Ситуацию не знаю но написано однобоко типа: "Таксист возненавидел клиента и выстрелил в него 3 раза".
10:17:51 24-09-2026
По моему я знаю эту историю. Произошла она на пр. Коммунаров 120а. Таксист привез местного, как бы его назвать, даже не знаю. Когда подопьет ходит и орет - АУЕ (запрещено в России). Молодой парень, сиделый. В тот момент был пьян и вроде как не хотел платить. Таксист вышел, тот начал кидаться, таксист и применил оружие. Думаю и правильно сделал.
10:21:34 24-09-2026
Гость (10:17:51 24-09-2026) По моему я знаю эту историю. Произошла она на пр. Коммунаров... Спасибо за комментарий, так и предполагал. Чтобы законопослушный гражданин достал официально зарегистрированный ствол и открыл огонь по человеку - нужны веские основания. В данном случае заголовок должен был выглядеть так: Таксист отбился от уголовника с помощью травмата.
10:37:39 24-09-2026
Гость (10:17:51 24-09-2026) По моему я знаю эту историю. Произошла она на пр. Коммунаров... Да, он выстрелил три раза но, сначала в ногу, то не остановился и попер на него, а там уже как пошло - грудь и живот, я проходил мимо когда он уже лежал, держался за живот.
11:34:53 24-09-2026
Гость (10:37:39 24-09-2026) Да, он выстрелил три раза но, сначала в ногу, то не останови... Вы прямо в суд пошли, свидетелем? Или так просто рассказываете?
12:07:20 24-09-2026
Гость (11:34:53 24-09-2026) Вы прямо в суд пошли, свидетелем? Или так просто рассказывае... Там свидетелей хватало. Я же написал, что когда проходил он уже лежал, момента выстрелов я не видел, продавцы уже потом рассказали из-за чего случился конфликт. Виноват был именно каторжанец.
14:45:43 24-09-2026
Гость (12:07:20 24-09-2026) Там свидетелей хватало. Я же написал, что когда проходил он ... То есть вы ничего не видели, но одна бабка рассказывала в трамвае...Примерно так.
12:10:22 24-09-2026
Гость (11:34:53 24-09-2026) Вы прямо в суд пошли, свидетелем? Или так просто рассказывае... А ты с какой целью интересуешься? Друзья по камере проявили интерес?