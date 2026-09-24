В Барнауле таксист трижды выстрелил в пассажира после ссоры

В результате потерпевшему был причинен легкий вред здоровью

24 сентября 2026, 09:06, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото: amic.ru, "Амител"

В Барнауле перед судом предстанет 53-летний водитель такси, которого обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью пассажира с применением оружия. По данным следствия, во время конфликта мужчина трижды выстрелил в клиента из травматического пистолета.

Инцидент произошел в апреле этого года. Таксист выполнял заказ по Барнаулу, когда между ним и пассажиром возник конфликт на почве личной неприязни.

Как установили следователи, в ходе ссоры водитель достал травматический пистолет и трижды выстрелил мужчине в область груди. В результате потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.

"В отношении таксиста возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия). Обвиняемый полностью признал вину", — отметили в прокуратуре.

Прокуратура Железнодорожного района Барнаула направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Окончательную правовую оценку произошедшему даст суд.