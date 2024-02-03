В Барнауле торговым центрам сделали замечания за плохую уборку снега и наледи
Устранение замечаний проконтролируют сотрудники комитета по потребительскому рынку
03 февраля 2024, 11:04, ИА Амител
В Барнауле сотрудники мэрии за неделю обследовали более 200 предприятий потребительского рынка и промышленности и сделали замечания из-за поздней и некачественной уборки прилегающих территорий от снега и наледи.
Как сообщили в горадминистрации, на контроле комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда находятся семь предприятий. Это ТРЦ "Арена" и "Европа", автоцентр "Агас", торговый ряд "Докучаевский", торговый объект на ул. Кулагина, 7б, и нестационарные торговые объекты на ул. Антона Петрова, 170 и 176.
"Предприятиям указано на необходимость оперативно приступить к очистке прилегающих территорий от наледи и обработке противогололедными средствами. Устранение данных замечаний и очистка прилегающих территорий находятся на постоянном контроле комитета", – сказано в сообщении.
Ранее рассказали, кто в Барнауле должен убирать снег и куда жаловаться, если этого не делают.
11:35:46 03-02-2024
Возле каждого ТРЦ проезжая часть для машин, вот территория ТРЦ очищена, а человек проходит через проезжую часть, которую никто не чистит, рядом с ТРЦ проезжую часть когда уже начнут чистить, почему снегоуборочные машины не заезжают на дороги рядом с ТРЦ.
12:11:56 03-02-2024
А почему чинушек не наказывают за неубранные терретории, которые не закреплены за торговыми центрами ? Что за выборочно карательные меры ?
13:20:06 03-02-2024
Вроде,неделю назад что-то подобное писали. Ну сделали... И что? А воз и ныне там?
15:42:54 03-02-2024
Спали, спали и проснулись! Раньше где были?
16:31:18 03-02-2024
Предприятия платят налоги, у Администрации города целевые бюджетные деньги, специальные подразделения с уборочной техникой. Логично, когда уборку делают специалисты уборщики. Еще вопрос, почему горожане не могут заставить Администрацию вовремя убирать?