В Барнауле торговым центрам сделали замечания за плохую уборку снега и наледи

Устранение замечаний проконтролируют сотрудники комитета по потребительскому рынку

03 февраля 2024, 11:04, ИА Амител

Уборка снега / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле сотрудники мэрии за неделю обследовали более 200 предприятий потребительского рынка и промышленности и сделали замечания из-за поздней и некачественной уборки прилегающих территорий от снега и наледи.

Как сообщили в горадминистрации, на контроле комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда находятся семь предприятий. Это ТРЦ "Арена" и "Европа", автоцентр "Агас", торговый ряд "Докучаевский", торговый объект на ул. Кулагина, 7б, и нестационарные торговые объекты на ул. Антона Петрова, 170 и 176.

"Предприятиям указано на необходимость оперативно приступить к очистке прилегающих территорий от наледи и обработке противогололедными средствами. Устранение данных замечаний и очистка прилегающих территорий находятся на постоянном контроле комитета", – сказано в сообщении.

Ранее рассказали, кто в Барнауле должен убирать снег и куда жаловаться, если этого не делают.