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Грузовик врезался в ограничитель перед Старым мостом в Барнауле

На улице Парфенова собралась большая пробка

20 июля 2024, 11:05, ИА Амител

ДТП перед Старым мостом / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП перед Старым мостом / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле грузовой автомобиль врезался в ограничитель перед Старым мостом, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца.

По данным 2ГИС, из-за аварии на улице Парфенова образовалась большая пробка, которая тянется с улицы 8 Марта.

Пробка / Изображение: 2ГИС

В целом по городу дорожная ситуация оценивается в 2 балла из 10.

Отметим, что фуры врезались в ограничитель перед этим мостом и ранее. Конструкция нужна, чтобы слишком крупные грузовики по нему не ездили.

Барнаул ДТП

Комментарии 12

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Гость

11:45:51 20-07-2024

Интересно, хоть в одном городе есть такое, кроме как у нас? Именно на выезде из города. Да, он типа не прав. А люди в пробке в чем виноваты? Убирайте железо и ставьте 2 наряда по бокам на круглые сутки. Ведь объехать по пробкам такое - это сколько времени. Да и со стороны трассы развернуться и на новый мост всем ехать, тоже так себе вариант. Когда затор. Есть и другие варианты, если не ДПС, если хорошо подумать. Администрация, включите голову. Или пока мэр в затор не попадёт, тогда, возможно, придумают что-нибудь...

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Гость

14:13:51 20-07-2024

Гость (11:45:51 20-07-2024) Интересно, хоть в одном городе есть такое, кроме как у нас? ... Надо ставить ограничители в таком месте чтобы если что-то не так машина могла развернуться!

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Саша

16:55:54 20-07-2024

Гость (11:45:51 20-07-2024) Интересно, хоть в одном городе есть такое, кроме как у нас? ... а может вместо того чтобы орать на ограничители ты бы орал на водителей фур которые минуя контрольные весы на новом мосту придумывают отмазки про навигатор.

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Гость

11:47:15 20-07-2024

Ставьте тогда 3 столба с цепями заранее, а не один. Раз не доходит до водителя, да и скорости может не хватить остановиться. Или музыку громко слушает.

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Марк

12:00:51 20-07-2024

Но высота грузовика чем то регламентирована. С мостом что-то не так...

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Гость

12:27:28 20-07-2024

Когда логисты перестанут направлять фуры через старый мост? И водятелы начнут видеть знаки???

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Гость

12:56:05 20-07-2024

Идиотен тест не прошел.

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Гость

15:52:51 20-07-2024

За 15 лет в логистике водители со всей страны знают про ограничения на старом мосту! Где таких ездецов находят только, видимо совсем за бесплатно ездят!

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Гость

19:29:56 20-07-2024

Штрафовать безбожно таких водил, габариты же знает, куда прется? И всем, кто потерял время в пробке подать иски за упущенную выгоду и моральные страдания. Тогда будет думать дятел, где ехать.

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Гость

21:20:06 20-07-2024

На фото видны ВСЕ три знака , которые он проигнорировал .

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Гость

21:37:23 20-07-2024

Гость (21:20:06 20-07-2024) На фото видны ВСЕ три знака , которые он проигнорировал .... А если голову включить, то какие из двух нижних знаков он проигнорировал и в какой части?? Жду ответа.

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Musik

23:24:50 20-07-2024

Какие вумные комментаторы...
Вам моск в черепушке не жмет?
Вот в дальнобоях вы точно не работали.

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