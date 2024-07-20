Грузовик врезался в ограничитель перед Старым мостом в Барнауле

На улице Парфенова собралась большая пробка

20 июля 2024, 11:05, ИА Амител

ДТП перед Старым мостом / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле грузовой автомобиль врезался в ограничитель перед Старым мостом, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца.

По данным 2ГИС, из-за аварии на улице Парфенова образовалась большая пробка, которая тянется с улицы 8 Марта.

Пробка / Изображение: 2ГИС

В целом по городу дорожная ситуация оценивается в 2 балла из 10.

Отметим, что фуры врезались в ограничитель перед этим мостом и ранее. Конструкция нужна, чтобы слишком крупные грузовики по нему не ездили.