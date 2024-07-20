Грузовик врезался в ограничитель перед Старым мостом в Барнауле
На улице Парфенова собралась большая пробка
20 июля 2024, 11:05, ИА Амител
ДТП перед Старым мостом / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле грузовой автомобиль врезался в ограничитель перед Старым мостом, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца.
По данным 2ГИС, из-за аварии на улице Парфенова образовалась большая пробка, которая тянется с улицы 8 Марта.
В целом по городу дорожная ситуация оценивается в 2 балла из 10.
Отметим, что фуры врезались в ограничитель перед этим мостом и ранее. Конструкция нужна, чтобы слишком крупные грузовики по нему не ездили.
11:45:51 20-07-2024
Интересно, хоть в одном городе есть такое, кроме как у нас? Именно на выезде из города. Да, он типа не прав. А люди в пробке в чем виноваты? Убирайте железо и ставьте 2 наряда по бокам на круглые сутки. Ведь объехать по пробкам такое - это сколько времени. Да и со стороны трассы развернуться и на новый мост всем ехать, тоже так себе вариант. Когда затор. Есть и другие варианты, если не ДПС, если хорошо подумать. Администрация, включите голову. Или пока мэр в затор не попадёт, тогда, возможно, придумают что-нибудь...
14:13:51 20-07-2024
Гость (11:45:51 20-07-2024) Интересно, хоть в одном городе есть такое, кроме как у нас? ... Надо ставить ограничители в таком месте чтобы если что-то не так машина могла развернуться!
16:55:54 20-07-2024
Гость (11:45:51 20-07-2024) Интересно, хоть в одном городе есть такое, кроме как у нас? ... а может вместо того чтобы орать на ограничители ты бы орал на водителей фур которые минуя контрольные весы на новом мосту придумывают отмазки про навигатор.
11:47:15 20-07-2024
Ставьте тогда 3 столба с цепями заранее, а не один. Раз не доходит до водителя, да и скорости может не хватить остановиться. Или музыку громко слушает.
12:00:51 20-07-2024
Но высота грузовика чем то регламентирована. С мостом что-то не так...
12:27:28 20-07-2024
Когда логисты перестанут направлять фуры через старый мост? И водятелы начнут видеть знаки???
12:56:05 20-07-2024
Идиотен тест не прошел.
15:52:51 20-07-2024
За 15 лет в логистике водители со всей страны знают про ограничения на старом мосту! Где таких ездецов находят только, видимо совсем за бесплатно ездят!
19:29:56 20-07-2024
Штрафовать безбожно таких водил, габариты же знает, куда прется? И всем, кто потерял время в пробке подать иски за упущенную выгоду и моральные страдания. Тогда будет думать дятел, где ехать.
21:20:06 20-07-2024
На фото видны ВСЕ три знака , которые он проигнорировал .
21:37:23 20-07-2024
Гость (21:20:06 20-07-2024) На фото видны ВСЕ три знака , которые он проигнорировал .... А если голову включить, то какие из двух нижних знаков он проигнорировал и в какой части?? Жду ответа.
23:24:50 20-07-2024
Какие вумные комментаторы...
Вам моск в черепушке не жмет?
Вот в дальнобоях вы точно не работали.