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В Барнауле трамвай снова сошел с рельсов на пересечении улиц Попова и Балтийской

На том же месте забуксовала пустая "семерка"

21 января 2025, 15:20, ИА Амител

Трамвай забуксовал в снегу / Фото: "Инцидент Барнаул"
Трамвай забуксовал в снегу / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле с рельсов сошел трамвайный вагон на пересечении улиц Попова и Балтийской. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам очевидцев, трамвай забуксовал в снегу.

Примечательно, что днем ранее в сугроб врезался трамвай маршрута № 7. Ситуация получилась идентичной: авария произошла на том же самом перекрестке и с вагоном того же направления. Людей в нем также не было. О пострадавших не сообщают.

Барнаул общественный транспорт трамваи

Комментарии 3

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Гость

15:46:27 21-01-2025

Администрация отчитывается за уборку снега. Говорить, да писать, только могут!

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Эколог

19:14:47 21-01-2025

Гость (15:46:27 21-01-2025) Администрация отчитывается за уборку снега. Говорить, да пис... Давай ещё скажи, что трамвай сошёл с рельс из-за нечищенного снега.))))

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Musik

23:14:22 21-01-2025

Эколог (19:14:47 21-01-2025) Давай ещё скажи, что трамвай сошёл с рельс из-за нечищенного... Летняя резина?

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