В Барнауле трамвай снова сошел с рельсов на пересечении улиц Попова и Балтийской
На том же месте забуксовала пустая "семерка"
21 января 2025, 15:20, ИА Амител
Трамвай забуксовал в снегу / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле с рельсов сошел трамвайный вагон на пересечении улиц Попова и Балтийской. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Судя по кадрам очевидцев, трамвай забуксовал в снегу.
Примечательно, что днем ранее в сугроб врезался трамвай маршрута № 7. Ситуация получилась идентичной: авария произошла на том же самом перекрестке и с вагоном того же направления. Людей в нем также не было. О пострадавших не сообщают.
15:46:27 21-01-2025
Администрация отчитывается за уборку снега. Говорить, да писать, только могут!
19:14:47 21-01-2025
Гость (15:46:27 21-01-2025) Администрация отчитывается за уборку снега. Говорить, да пис... Давай ещё скажи, что трамвай сошёл с рельс из-за нечищенного снега.))))
23:14:22 21-01-2025
Эколог (19:14:47 21-01-2025) Давай ещё скажи, что трамвай сошёл с рельс из-за нечищенного... Летняя резина?