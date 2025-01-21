В Барнауле трамвай снова сошел с рельсов на пересечении улиц Попова и Балтийской

На том же месте забуксовала пустая "семерка"

21 января 2025, 15:20, ИА Амител

Трамвай забуксовал в снегу / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле с рельсов сошел трамвайный вагон на пересечении улиц Попова и Балтийской. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам очевидцев, трамвай забуксовал в снегу.

Примечательно, что днем ранее в сугроб врезался трамвай маршрута № 7. Ситуация получилась идентичной: авария произошла на том же самом перекрестке и с вагоном того же направления. Людей в нем также не было. О пострадавших не сообщают.