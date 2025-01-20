В Барнауле трамвай сошел с рельсов и застрял в снегу
Информации о пострадавших нет
20 января 2025, 15:07, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле трамвайный вагон съехал с рельсов. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось на пересечении улиц Попова и Балтийской.
Судя по кадрам очевидцев, в аварию попал трамвай маршрута № 7. При этом людей внутри вагона нет.
О пострадавших не сообщается.
15:24:35 20-01-2025
Враскачку не вылез - потому что автомат и вообще - пузотёрка.
15:25:01 20-01-2025
Хорошо, что снег, так бы дальше уехал
16:37:29 20-01-2025
Гость (15:25:01 20-01-2025) Хорошо, что снег, так бы дальше уехал...
То есть хорошо? он и сошел с рельс из за нечищеного пути
15:27:45 20-01-2025
Ну это уже обычное дело для Барнаула. Раньше я вообще таких новостей не встречал. Не писали или рельсы были не разбиты еще в конец?
15:31:51 20-01-2025
Захотел свободы ехать, куда хочу, а не куда позволят.
17:02:42 20-01-2025
Мог и кувыркнуться с верхотуры.
11:00:06 21-01-2025
Тележкам кранты или рельсы расползаются?