В Барнауле трамвай сошел с рельсов и застрял в снегу

Информации о пострадавших нет

20 января 2025, 15:07, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле трамвайный вагон съехал с рельсов. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось на пересечении улиц Попова и Балтийской.

Судя по кадрам очевидцев, в аварию попал трамвай маршрута № 7. При этом людей внутри вагона нет.

О пострадавших не сообщается.