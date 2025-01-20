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В Барнауле трамвай сошел с рельсов и застрял в снегу

Информации о пострадавших нет

20 января 2025, 15:07, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле трамвайный вагон съехал с рельсов. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось на пересечении улиц Попова и Балтийской.

Судя по кадрам очевидцев, в аварию попал трамвай маршрута № 7. При этом людей внутри вагона нет.

О пострадавших не сообщается.

Барнаул ДТП Транспорт общественный транспорт авария трамваи

Комментарии 7

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Гость

15:24:35 20-01-2025

Враскачку не вылез - потому что автомат и вообще - пузотёрка.

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Гость

15:25:01 20-01-2025

Хорошо, что снег, так бы дальше уехал

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Гость

16:37:29 20-01-2025

Гость (15:25:01 20-01-2025) Хорошо, что снег, так бы дальше уехал...
То есть хорошо? он и сошел с рельс из за нечищеного пути

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Гость

15:27:45 20-01-2025

Ну это уже обычное дело для Барнаула. Раньше я вообще таких новостей не встречал. Не писали или рельсы были не разбиты еще в конец?

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Гость

15:31:51 20-01-2025

Захотел свободы ехать, куда хочу, а не куда позволят.

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Гость

17:02:42 20-01-2025

Мог и кувыркнуться с верхотуры.

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Гость

11:00:06 21-01-2025

Тележкам кранты или рельсы расползаются?

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