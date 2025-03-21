В Барнауле трамвай сошел с рельсов из-за поврежденного колеса

Со слов очевидцев, движение электротранспорта затруднено

21 марта 2025, 10:35, ИА Амител

Трамвай сошел с рельсов в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

Трамвай сошел с рельсов на пересечении улиц Антона Петрова и 2-й Северо-Западной в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам, сделанным очевидцами, в аварию попал вагон маршрута № 3.

По данным "В курсе 22", из-за ДТП движение электротранспорта затруднено. В комментариях горожане сообщают подробности произошедшего.

"Отвалилась часть колеса на скорости и через всю дорогу катилась в сторону автобусной остановки", – пишут в Telegram-канале.

Информации о пострадавших нет.