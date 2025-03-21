В Барнауле трамвай сошел с рельсов из-за поврежденного колеса
Со слов очевидцев, движение электротранспорта затруднено
21 марта 2025, 10:35, ИА Амител
Трамвай сошел с рельсов в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
Трамвай сошел с рельсов на пересечении улиц Антона Петрова и 2-й Северо-Западной в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Судя по кадрам, сделанным очевидцами, в аварию попал вагон маршрута № 3.
По данным "В курсе 22", из-за ДТП движение электротранспорта затруднено. В комментариях горожане сообщают подробности произошедшего.
"Отвалилась часть колеса на скорости и через всю дорогу катилась в сторону автобусной остановки", – пишут в Telegram-канале.
Информации о пострадавших нет.
10:38:32 21-03-2025
Летнее ?
11:15:09 21-03-2025
Гость (10:38:32 21-03-2025) Летнее ?... И как менять? Запаску?
11:36:01 21-03-2025
Musik (11:15:09 21-03-2025) И как менять? Запаску? ... докатку или банан
11:44:05 21-03-2025
Гость (11:36:01 21-03-2025) докатку или банан... О как. Век живи- век учись.
10:59:03 21-03-2025
барнаульский дрифт
12:15:00 21-03-2025
Фотограф от бога