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В Барнауле трамвай сошел с рельсов из-за поврежденного колеса

Со слов очевидцев, движение электротранспорта затруднено

21 марта 2025, 10:35, ИА Амител

Трамвай сошел с рельсов в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
Трамвай сошел с рельсов в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

Трамвай сошел с рельсов на пересечении улиц Антона Петрова и 2-й Северо-Западной в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам, сделанным очевидцами, в аварию попал вагон маршрута № 3.

По данным "В курсе 22", из-за ДТП движение электротранспорта затруднено. В комментариях горожане сообщают подробности произошедшего.

"Отвалилась часть колеса на скорости и через всю дорогу катилась в сторону автобусной остановки", – пишут в Telegram-канале.

Информации о пострадавших нет.

Барнаул ДТП Транспорт трамваи

Комментарии 6

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Гость

10:38:32 21-03-2025

Летнее ?

  8 Нравится
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Musik

11:15:09 21-03-2025

Гость (10:38:32 21-03-2025) Летнее ?... И как менять? Запаску?

  4 Нравится
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Гость

11:36:01 21-03-2025

Musik (11:15:09 21-03-2025) И как менять? Запаску? ... докатку или банан

  3 Нравится
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Musik

11:44:05 21-03-2025

Гость (11:36:01 21-03-2025) докатку или банан... О как. Век живи- век учись.

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гость

10:59:03 21-03-2025

барнаульский дрифт

  0 Нравится
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Гость

12:15:00 21-03-2025

Фотограф от бога

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