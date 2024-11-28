Иномарка врезалась в трамвай в Барнауле

Авария случилась на одном из колец по улице Малахова

28 ноября 2024, 17:58, ИА Амител

ДТП с трамваем на Малахова / Фото: "В курсе 22"

ДТП с участием трамвая произошло на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике "В курсе 22".

Судя по опубликованным снимкам, кроссовер врезался в вагон, когда тот уже покидал перекресток. Движение на участке было временно затруднено.

В целом пробки в краевой столице вечером 28 ноября достигли 8 баллов. По информации 2ГИС, проезд затруднен в центре, на Павловском тракте и Власихинской.