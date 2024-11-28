НОВОСТИПроисшествия

Иномарка врезалась в трамвай в Барнауле

Авария случилась на одном из колец по улице Малахова

28 ноября 2024, 17:58, ИА Амител

ДТП с трамваем на Малахова / Фото: "В курсе 22"
ДТП с трамваем на Малахова / Фото: "В курсе 22"

ДТП с участием трамвая произошло на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике "В курсе 22".

Судя по опубликованным снимкам, кроссовер врезался в вагон, когда тот уже покидал перекресток. Движение на участке было временно затруднено.

В целом пробки в краевой столице вечером 28 ноября достигли 8 баллов. По информации 2ГИС, проезд затруднен в центре, на Павловском тракте и Власихинской.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

20:09:51 28-11-2024

Давно нужно дать право рельсовому транспорту преимущество проезда перекрёстков в любом направлении.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:53:51 28-11-2024

Гость (20:09:51 28-11-2024) Давно нужно дать право рельсовому транспорту преимущество пр... Закон суров, но это закон. Читайте ПДД.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:44:48 28-11-2024

Многострадальное кольцо. Постоянно что-то происходит.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:52:53 28-11-2024

Иномарка... А что у нас есть авто нашей марки? Автотаз и тот на 90% китайский, копейки и шестёрки давно уже на металл ушли.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:06:37 28-11-2024

Видимо опять горе-водила сидел в своём смартфоне.))) А ПДД для начинающих.))))))))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

09:45:19 29-11-2024

Развелось трамваев, иномарке проехать негде.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров