НОВОСТИОбщество

В Барнауле треть жителей хотели бы отдыхать от работы больше четырех недель подряд

Женщины чаще мужчин довольствуются двумя неделями отпуска

17 июня 2025, 12:00, ИА Амител

Мужчина и женщина отдыхают / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Мужчина и женщина отдыхают / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Барнауле шесть из десяти жителей хотели бы отдыхать от работы четыре недели подряд или даже больше, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Чаще всего респонденты называют оптимальным вариантом четыре недели (30%) или даже больше месяца (29%). 11% уверены, что достаточно двух недель, а 20% выбирают три недели. Лишь 4% называют идеальным срок в десять дней", – говорится в опросе.

Женщины чаще довольствуются двумя неделями (13%) или тремя (24%). А мужчины чаще выступают за четыре недели (32%) или еще более длительный отпуск (30%).

Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто восстанавливает силы за две недели (20%) или три (23%). Среди барнаульцев от 35 до 45 лет выбирают месяц отпуска (32%) или дольше (31%).

Опрос проведен с 26 мая по 6 июня среди представителей экономически активного населения из Барнаула.

Окрошка / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

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Барнаул опросы отпуск

Комментарии 8

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Musik

12:05:43 17-06-2025

И отпускных?
И 300 тыщ/мес?
Неудивлен.

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Гость

12:08:02 17-06-2025

те у кого с деньгами все хорошо.
а для ольшей части отпуск - дорогое удовольствие, после него полтора месяца финансовая дыра

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Гость

13:12:06 17-06-2025

*"ольшей" - остальной части

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Гость

13:23:49 17-06-2025

ну так езжайте во Вьетнам , безвиз, 44 дня

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Атай

13:28:03 17-06-2025

Три недели одним разом - будет достаточно. Оплачиваемые должны быть все дни, включая праздничные.

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Акакий

15:57:14 17-06-2025

Отпуск для граждан должен быть более четырёх недель,особенно для тех кому увеличили срок выхода на пенсию.Люди работающие в этом пожилом возрасте не смогут успеть достаточно восстановить силы,нужен больший срок.Увеличили срок выхода на пенсию-увеличивайте оплачиваемый отпуск.

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Гость

21:25:57 17-06-2025

А я один тут кто бы хотел отдыхать на работе???

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Гость

12:38:43 18-06-2025

Дак не дают нигде практически где работал отпуск разом больше 2 недель. Я бы тоже хотел разом месяц отдохнуть, но никак, приходится дробить и это позиция руководства такая

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