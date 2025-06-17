В Барнауле треть жителей хотели бы отдыхать от работы больше четырех недель подряд

Женщины чаще мужчин довольствуются двумя неделями отпуска

17 июня 2025, 12:00, ИА Амител

Мужчина и женщина отдыхают / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Барнауле шесть из десяти жителей хотели бы отдыхать от работы четыре недели подряд или даже больше, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Чаще всего респонденты называют оптимальным вариантом четыре недели (30%) или даже больше месяца (29%). 11% уверены, что достаточно двух недель, а 20% выбирают три недели. Лишь 4% называют идеальным срок в десять дней", – говорится в опросе.

Женщины чаще довольствуются двумя неделями (13%) или тремя (24%). А мужчины чаще выступают за четыре недели (32%) или еще более длительный отпуск (30%).

Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто восстанавливает силы за две недели (20%) или три (23%). Среди барнаульцев от 35 до 45 лет выбирают месяц отпуска (32%) или дольше (31%).

Опрос проведен с 26 мая по 6 июня среди представителей экономически активного населения из Барнаула.