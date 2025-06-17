В Барнауле треть жителей хотели бы отдыхать от работы больше четырех недель подряд
Женщины чаще мужчин довольствуются двумя неделями отпуска
17 июня 2025, 12:00, ИА Амител
В Барнауле шесть из десяти жителей хотели бы отдыхать от работы четыре недели подряд или даже больше, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Чаще всего респонденты называют оптимальным вариантом четыре недели (30%) или даже больше месяца (29%). 11% уверены, что достаточно двух недель, а 20% выбирают три недели. Лишь 4% называют идеальным срок в десять дней", – говорится в опросе.
Женщины чаще довольствуются двумя неделями (13%) или тремя (24%). А мужчины чаще выступают за четыре недели (32%) или еще более длительный отпуск (30%).
Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто восстанавливает силы за две недели (20%) или три (23%). Среди барнаульцев от 35 до 45 лет выбирают месяц отпуска (32%) или дольше (31%).
Опрос проведен с 26 мая по 6 июня среди представителей экономически активного населения из Барнаула.
12:05:43 17-06-2025
И отпускных?
И 300 тыщ/мес?
Неудивлен.
12:08:02 17-06-2025
те у кого с деньгами все хорошо.
а для ольшей части отпуск - дорогое удовольствие, после него полтора месяца финансовая дыра
13:12:06 17-06-2025
*"ольшей" - остальной части
13:23:49 17-06-2025
ну так езжайте во Вьетнам , безвиз, 44 дня
13:28:03 17-06-2025
Три недели одним разом - будет достаточно. Оплачиваемые должны быть все дни, включая праздничные.
15:57:14 17-06-2025
Отпуск для граждан должен быть более четырёх недель,особенно для тех кому увеличили срок выхода на пенсию.Люди работающие в этом пожилом возрасте не смогут успеть достаточно восстановить силы,нужен больший срок.Увеличили срок выхода на пенсию-увеличивайте оплачиваемый отпуск.
21:25:57 17-06-2025
А я один тут кто бы хотел отдыхать на работе???
12:38:43 18-06-2025
Дак не дают нигде практически где работал отпуск разом больше 2 недель. Я бы тоже хотел разом месяц отдохнуть, но никак, приходится дробить и это позиция руководства такая