В Барнауле три улицы остались без холодной воды из-за коммунальной аварии
Специалисты уже устраняют повреждение на водопроводе
25 марта 2025, 13:30, ИА Амител
Фото: Jos Speetjens / unsplash.com
Холодную воду отключили на трех улицах Барнаула из-за повреждения водопровода диаметром 160 мм, сообщили в городском "Росводоканале".
Специалисты уже ведут ремонт по адресу ул. Геодезическая, 38. На время работ холодной воды нет по адресам:
- ул. Геодезическая, 28, 34, 36, 40, 42, 50, 54, 56;
- ул. Снежная, 1–21, 2–24;
- ул. Знойная, 1–18.
Ориентировочно повреждение устранят в 20:30.
Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.
13:48:47 25-03-2025
шо, опять
13:54:35 25-03-2025
Что-то многовато аварий за последнее время.