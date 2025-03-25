В Барнауле три улицы остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Специалисты уже устраняют повреждение на водопроводе

25 марта 2025, 13:30, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

Холодную воду отключили на трех улицах Барнаула из-за повреждения водопровода диаметром 160 мм, сообщили в городском "Росводоканале".

Специалисты уже ведут ремонт по адресу ул. Геодезическая, 38. На время работ холодной воды нет по адресам:

ул. Геодезическая, 28, 34, 36, 40, 42, 50, 54, 56;

ул. Снежная, 1–21, 2–24;

ул. Знойная, 1–18.

Ориентировочно повреждение устранят в 20:30.

Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.