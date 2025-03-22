В пригороде Барнаула перекрыли улицу из-за коммунальной аварии
Специалисты проводят земляные работы
22 марта 2025, 15:30, ИА Амител
Фото: Sigmund / unsplash.com
В Барнауле перекрыли проезжую часть по улице Петербургской на участке от бульвара Мирного до улицы Берестовой, сообщили в "Росводоканале".
Это сделали для того, чтобы специалисты провели земляные работы и устранили коммунальную аварию, из-за которой десятки домов в микрорайоне Октябрьский остались без холодной воды.
Напомним адреса, которые попали под отключение:
- б-р Мирный, 30-84;
- ул. Петербургская, 16, 18;
- ул. Луганская, 1–17, 4, 6;
- ул. Рождественская, 5–17, 6–12 (49 частных домов).
Ориентировочно повреждения устранят в 20:30.
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