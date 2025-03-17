В Барнауле три управляющие компании подали на банкротство из-за долгов

За 2023 год эти компании получили отрицательную прибыль

17 марта 2025, 14:30, ИА Амител

Строительство дома / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле три управляющие компании 6 марта направили исковые заявления в Арбитражный суд Алтайского края, пишет "Атмосфера".

Процедуру банкротства инициировали УК "ДЕЗ № 1", "Центральная" и "Cмарт" из-за долгов по коммунальным услугам. Все три компании являются муниципальными унитарными предприятиями", – отмечает издание.

Соответствующая информация опубликована в картотеке суда. Заявление "Центральной" оставлено без движения из-за отсутствия данных по задолженности и кандидатуры конкурсного управляющего, заявления от "ДЕЗ № 1" и "Смарт" приняты к производству.

Как уточняет "Толк" со ссылкой на "СПАРК Интерфакс", в 2024 году "ДЕЗ № 1" стала ответчиком по 27 делам на сумму более 64,3 млн рублей. У "Смарта" 15 исков на 22,7 млн рублей, а также шесть исков на 1,8 млн рублей в текущем году. "Центральная" имеет претензии на 1,2 млн рублей.

Ранее "Атмосфера" выяснила, сколько компаний управляют жилыми домами в Барнауле и какие у них доходы. Согласно этим данным, за 2023 год упомянутые компании получили отрицательную прибыль. Так, выручка "ДЕЗ № 1" составила 119,7 млн рублей, а прибыль -2,2 млн рублей, "Центральная" (22,3 млн, -1,1 млн), "Смарт" (37,9 млн, -2,8 млн).