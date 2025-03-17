В Барнауле три управляющие компании подали на банкротство из-за долгов
За 2023 год эти компании получили отрицательную прибыль
17 марта 2025, 14:30, ИА Амител
В Барнауле три управляющие компании 6 марта направили исковые заявления в Арбитражный суд Алтайского края, пишет "Атмосфера".
Процедуру банкротства инициировали УК "ДЕЗ № 1", "Центральная" и "Cмарт" из-за долгов по коммунальным услугам. Все три компании являются муниципальными унитарными предприятиями", – отмечает издание.
Соответствующая информация опубликована в картотеке суда. Заявление "Центральной" оставлено без движения из-за отсутствия данных по задолженности и кандидатуры конкурсного управляющего, заявления от "ДЕЗ № 1" и "Смарт" приняты к производству.
Как уточняет "Толк" со ссылкой на "СПАРК Интерфакс", в 2024 году "ДЕЗ № 1" стала ответчиком по 27 делам на сумму более 64,3 млн рублей. У "Смарта" 15 исков на 22,7 млн рублей, а также шесть исков на 1,8 млн рублей в текущем году. "Центральная" имеет претензии на 1,2 млн рублей.
Ранее "Атмосфера" выяснила, сколько компаний управляют жилыми домами в Барнауле и какие у них доходы. Согласно этим данным, за 2023 год упомянутые компании получили отрицательную прибыль. Так, выручка "ДЕЗ № 1" составила 119,7 млн рублей, а прибыль -2,2 млн рублей, "Центральная" (22,3 млн, -1,1 млн), "Смарт" (37,9 млн, -2,8 млн).
14:39:40 17-03-2025
Ну и?
Где бабки Зин?
Будут разбирательства то, куда они дели деньги жителей на самом деле?
14:41:08 17-03-2025
Теперь нельзя говорить убытки? Следует писать отрицательная прибыль?
15:02:05 17-03-2025
Гость (14:41:08 17-03-2025) Теперь нельзя говорить убытки? Следует писать отрицательная прибыль? так и "банкротство" надо заменить на отрицательное создание нового бизнеса
15:59:44 17-03-2025
Гость (14:41:08 17-03-2025) Теперь нельзя говорить убытки? Следует писать отрицательная ...
Да-да, сразу в глаза бросается. Ну, к отрицательному росту уже вроде привыкли, теперь вот к отрицательной прибыли быстро привыкнем
14:41:52 17-03-2025
надо бы глянуть на премии и зарплаты руководителей этих УК и возможно всем станет понятно
14:55:05 17-03-2025
А куда смотрел МУНИЦИПАЛИТЕТ???Ведь У.К. муниципальные, пусть теперь возвращают людям долги! ДЭЗ-1 только нашему дому должен в пределах миллиона!
15:03:23 17-03-2025
Новояз в действии. Негативная динамика, отрицательный рост, подтопление, задымление, жесткая посадка, хлопки, столкновение, осваивание, перегруппировка. Читать легко, но противно.
15:33:36 17-03-2025
Откуда у УК долги. Ничего не производят, ничего не делают, только собирают деньги за "обслуживание". Значит деньги украдены.
15:44:25 17-03-2025
Гость (15:33:36 17-03-2025) Откуда у УК долги. Ничего не производят, ничего не делают, т... А вы не знаете, что пол города ни за что не платит?
15:42:08 17-03-2025
Два вопроса в связи с этим: 1) из чего состоят долги? ( долги подрядчикам или долги жильцам). Долги жильцов должен взять на себя город, раз это муниципальное предприятие и 2) Надо посмотреть историю вопроса - не было ли ранее банкротств этих предприятий или лиц связанных с ними и тогда встает закономерный вопрос - а стоит ли давать согласие со стороны города для данных лиц возглавлять управляющие компании постоянно банкротившиеся ранее. Или городские власти и далее готовы платить долги за них?
19:23:18 17-03-2025
У нас 10 этажка скоро рухнет .Слив с крыши сделал овраг и стер все плиты фундамента .Короче пости весь подьезд как на весу .И ничего написали в Москву - УКоборкротилась назвалась поновому и ничпго короче дело труба пока подьезд не рухнет.Вот так ребята.