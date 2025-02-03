Много убыточных. Сколько компаний управляют жилыми домами в Барнауле и какие у них доходы?
Выручка у барнаульских УК, как правило, достаточно внушительная, а вот прибыль уже не такая большая
03 февраля 2025, 16:00, ИА Амител
Жилой фонд в Барнауле составляет почти 2800 многоквартирных домов суммарной площадью около 18 млн кв. м. Около 2300 зданий обслуживают более 110 управляющих компаний, порядком еще нескольких сотен объектов занимаются ТСЖ (в материале они не учитываются). "Атмосфера" выяснила, кому принадлежат УК и какую прибыль (или убыток) они получили в 2023 году (за прошлый календарный период еще никто из организаций сведения в ФНС не сдавал).
"Ряд УК, давно работающих на барнаульском рынке, предпочитают не показывать выручку и прибыль либо делают это избирательно. Немалый интерес представляет и то, кто конкретно стоит за УК. Во многих случаях бенефициары и непосредственные руководители у таких компаний совпадают. Можно выделить целый пул "управляшек", завязанных на одних и тех же лицах, – но об этом чуть ниже", – отмечает издание.
По числу домов с заметным отрывом лидирует УК "Дез-2 Ленинского района". Под опекой организации находится сразу 173 многоэтажки. Далее идет УК "Петровское" – 77 домов. При этом в городе насчитывается почти десяток компаний, которые имеют в своем распоряжении всего по одному-два дома.
Десятка лидеров по числу домов:
- УК "Дез-2 Ленинского района" – 173 дома;
- УК "Петровское" – 77 домов;
- УК "Южком-сервис" – 73 дома;
- УК "Жилфонд" – 70 домов;
- УК "Созвездие" – 62 дома;
- УК "Смарт" – 58 домов;
- УК "ЦЖКР" – 52 дома;
- ООО "Бастион" – 48 домов;
- УК "Эталон" – 48 домов;
- УК "Наследие" – 46 домов.
"Выручка у барнаульских УК, как правило, достаточно внушительная. Лидеры списка оперируют сотнями миллионов за год, а середнячки – десятками", – пишет издание.
Десятка лидеров по выручке:
- УК "Фирма ПЖЭТ-2" – 266 млн рублей;
- УК "Новая волна" – 169,4 млн рублей;
- УК "Дез-2 Ленинского района" – 146,2 млн рублей;
- УК "Венета" – 136,2 млн рублей;
- УК "Дез №1" – 119,7 млн рублей;
- УК "Ресурс" – 108,2 млн рублей;
- УК "Маяк" – 80,2 млн рублей;
- УК "ЦЖКР" – 78,7 млн рублей;
- УК "ЖК" – 76 млн рублей;
- УК "Квартал" – 69,1 млн рублей.
"Зарабатывают на коммунальном бизнесе совсем немногие, обычной практикой среди УК является убыток, достигающий подчас сотен тысяч и даже миллионов рублей в год", – выяснила "Атмосфера".
Десятка лидеров по чистой прибыли:
- УК "Квартал" – 7,4 млн рублей;
- УК "Эталон" – 7,2 млн рублей;
- УК "Первая" – 6,6 млн рублей;
- УК "Венета" – 4,2 млн рублей;
- УК "Перспектива" – 4,1 млн рублей;
- УК "Дез-2 Ленинского района" – 3,6 млн рублей;
- УК "Взлетная" – 3,5 млн рублей;
- УО "Центр домоуправления" – 3,3 млн рублей;
- УК "Атлант" – 3,1 млн рублей;
- УК "Респект" – 2,5 млн рублей.
По данным издания, больше всего в минус ушли: УК "Мкр Новосиликатный" (-2,8 млн рублей), УК "ЖК" (-3,1 млн рублей), УК "Любимый город" (-3,7 млн рублей), УК "Трест" (-4 млн рублей), УК "Новая волна" (-4,1 млн рублей).
В материале отмечается, что руководит самым прибыльным УК "Квартал" Василий Шанин. УК "Эталон", расположившимся на втором месте, управляют Лариса Лушакова (гендиректор и учредитель) и Роман Бочкарев (учредитель). Учредителем УК "Первая" значится Алексей Петренко.
Более полная информация в материале "Атмосферы".
16:09:53 03-02-2025
Хапуги. Лишь бы карманы набить. А честно выполнять работу никто не хочет.
16:27:08 03-02-2025
И не одну компанию жильцы поменять не могут, не говоря уже про то, чтобы сами закрывались
16:35:09 03-02-2025
Столько компаний работают себе в убыток,столько людей трудятся, вернее, они практически волонтеры! А чё на завод не идут?
16:59:36 03-02-2025
Сказки
17:03:49 03-02-2025
УК "Фирма ПЖЭТ-2",УК "ЖК",УК "ЦЖКР" это все один хозяин, хотя есть ещё у них УК, про УК Эталон можно сказать во всех отчетах на домах убыток, а в налоговой прибыль, людей дурачит исполнять Постановление №290 РФ считает не обязательным, дворы завалены снегом.
13:25:54 04-02-2025
гость (17:03:49 03-02-2025) УК "Фирма ПЖЭТ-2",УК "ЖК",УК "ЦЖКР" это все один хозяин, хот... Работаю там зп у дворников 20 тр. В паспортном 30. В бухгалтерии 35... Ручки лишней не допросишься купить. Денег нет! А прибыль 420 миллионов. Норм.
17:15:09 03-02-2025
УКашки "убыточные" это такие же как перевозчики "убыточные"... За свой счет народу помогают. И никого палкой не выбить из этой тягомотины...
17:32:55 03-02-2025
Ещё бы посмотрели, сколько недвижимости скупили директора управляшек и их приближенные за время своей безвозмездной работы на благо населения. Да ведь не в Барнауле покупают! В столичных города да в ЕС.
17:33:24 03-02-2025
Ещё бы посмотрели, сколько недвижимости скупили директора управляшек и их приближенные за время своей безвозмездной работы на благо населения. Да ведь не в Барнауле покупают! В столичных города да в ЕС.
19:40:15 03-02-2025
Кругом бизнес.это просто мафия грабеж открытый .ну а что пришел сантехник 10мин работы 600 р.этож сколько он в день заработает? Сечин меньше получает.наше общество это люди которые сами себя грабят .зачем в кондитерских химию добавляют ? Кто вас принуждает? Аааа денег больше надо? Тогда не нойте что ваши дети раковые больные
22:40:55 03-02-2025
Показывать прибыль - это не от большого ума....
00:29:05 04-02-2025
Гость (22:40:55 03-02-2025) Показывать прибыль - это не от большого ума....... Ну да, ума у них палата! Во всём городе подъезды страшнее, чем (не буду писать, в какой окраине государства). И нигде не ремонтируют - якобы денег нет! А оказывается, не денег нет, а хитрости много! Взялись же за перевозчиков, когда прижучат управляющие компании?
01:40:40 04-02-2025
УК только деньги собирают, приходится принуждать работать. Представьте принуждать. Инспекция, которая обязана за ними следить и предупреждать проблемы - не тянет в целом. Городские депутаты не понятно зачем существуют, вроде чтоб комфортно, безопасно нам жилось. Я вот даже не знаю, кто он, как его зовут. Бизнес серьезный - можно деньги собрать, не работать или сделать вид. А ведь УК - это все лишь обслуживание нас, мы заплатили, они нас обслужили. Город у нас из УК выглядит неухоженным, замызганным. Т, что дворники есть - УК об это стараются не вспоминать... Я вот отзывы прочитал и хоть бы один положительный...
02:17:27 04-02-2025
Уж лучше порой УК причем любая , что-то решить в жк в принципе реально пусть порой и не просто. Но если появятся местные сумасшедшие и изьирутся в совет дома ... Все будет война всех со всеми и любой вопрос будет оспариваться и блокироваться и судиться во всех инстанциях. Одной парочке пенсионеров подписал лист голосования , не зная что они в дурке должны жить и все привет мытарства. Так что для себя вынес урок , уж лучше УК причем любая чем вот эти городские активисты.