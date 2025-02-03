Выручка у барнаульских УК, как правило, достаточно внушительная, а вот прибыль уже не такая большая

03 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жилой фонд в Барнауле составляет почти 2800 многоквартирных домов суммарной площадью около 18 млн кв. м. Около 2300 зданий обслуживают более 110 управляющих компаний, порядком еще нескольких сотен объектов занимаются ТСЖ (в материале они не учитываются). "Атмосфера" выяснила, кому принадлежат УК и какую прибыль (или убыток) они получили в 2023 году (за прошлый календарный период еще никто из организаций сведения в ФНС не сдавал).

"Ряд УК, давно работающих на барнаульском рынке, предпочитают не показывать выручку и прибыль либо делают это избирательно. Немалый интерес представляет и то, кто конкретно стоит за УК. Во многих случаях бенефициары и непосредственные руководители у таких компаний совпадают. Можно выделить целый пул "управляшек", завязанных на одних и тех же лицах, – но об этом чуть ниже", – отмечает издание.

По числу домов с заметным отрывом лидирует УК "Дез-2 Ленинского района". Под опекой организации находится сразу 173 многоэтажки. Далее идет УК "Петровское" – 77 домов. При этом в городе насчитывается почти десяток компаний, которые имеют в своем распоряжении всего по одному-два дома.

Десятка лидеров по числу домов:

УК "Дез-2 Ленинского района" – 173 дома;

УК "Петровское" – 77 домов;

УК "Южком-сервис" – 73 дома;

УК "Жилфонд" – 70 домов;

УК "Созвездие" – 62 дома;

УК "Смарт" – 58 домов;

УК "ЦЖКР" – 52 дома;

ООО "Бастион" – 48 домов;

УК "Эталон" – 48 домов;

УК "Наследие" – 46 домов.

"Выручка у барнаульских УК, как правило, достаточно внушительная. Лидеры списка оперируют сотнями миллионов за год, а середнячки – десятками", – пишет издание.

Десятка лидеров по выручке:

УК "Фирма ПЖЭТ-2" – 266 млн рублей;

УК "Новая волна" – 169,4 млн рублей;

УК "Дез-2 Ленинского района" – 146,2 млн рублей;

УК "Венета" – 136,2 млн рублей;

УК "Дез №1" – 119,7 млн рублей;

УК "Ресурс" – 108,2 млн рублей;

УК "Маяк" – 80,2 млн рублей;

УК "ЦЖКР" – 78,7 млн рублей;

УК "ЖК" – 76 млн рублей;

УК "Квартал" – 69,1 млн рублей.

"Зарабатывают на коммунальном бизнесе совсем немногие, обычной практикой среди УК является убыток, достигающий подчас сотен тысяч и даже миллионов рублей в год", – выяснила "Атмосфера".

Десятка лидеров по чистой прибыли:

УК "Квартал" – 7,4 млн рублей;

УК "Эталон" – 7,2 млн рублей;

УК "Первая" – 6,6 млн рублей;

УК "Венета" – 4,2 млн рублей;

УК "Перспектива" – 4,1 млн рублей;

УК "Дез-2 Ленинского района" – 3,6 млн рублей;

УК "Взлетная" – 3,5 млн рублей;

УО "Центр домоуправления" – 3,3 млн рублей;

УК "Атлант" – 3,1 млн рублей;

УК "Респект" – 2,5 млн рублей.

По данным издания, больше всего в минус ушли: УК "Мкр Новосиликатный" (-2,8 млн рублей), УК "ЖК" (-3,1 млн рублей), УК "Любимый город" (-3,7 млн рублей), УК "Трест" (-4 млн рублей), УК "Новая волна" (-4,1 млн рублей).

В материале отмечается, что руководит самым прибыльным УК "Квартал" Василий Шанин. УК "Эталон", расположившимся на втором месте, управляют Лариса Лушакова (гендиректор и учредитель) и Роман Бочкарев (учредитель). Учредителем УК "Первая" значится Алексей Петренко.

Более полная информация в материале "Атмосферы".