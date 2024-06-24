В Барнауле случился крупный пожар в сауне "Венеция". Фото и видео
Сообщается об одном пострадавшем
24 июня 2024, 07:40, ИА Амител
Пожар в сауне "Венеция" / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле огнеборцы тушат крупный пожар в здании сауны "Венеция" на улице Матросова, сообщили в МЧС Алтайского края.
На момент прибытия первого подразделения из окон второго этажа шел дым.
Спасатели эвакуировали посетителей. В здании было восемь человек, пятеро из которых вышли самостоятельно, а трое были спасены со второго этажа по трехколенной лестнице. По предварительным данным, есть пострадавший.
Площадь возгорания составляет около 600 "квадратов". На месте работают 64 специалиста на 18 единицах техники.
В МЧС России отмечают, что пожар уже локализован. Работа на месте происшествия продолжается. Причины случившегося пока неизвестны.
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