НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле случился крупный пожар в сауне "Венеция". Фото и видео

Сообщается об одном пострадавшем

24 июня 2024, 07:40, ИА Амител

Пожар в сауне "Венеция" / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле огнеборцы тушат крупный пожар в здании сауны "Венеция" на улице Матросова, сообщили в МЧС Алтайского края.

На момент прибытия первого подразделения из окон второго этажа шел дым.

Спасатели эвакуировали посетителей. В здании было восемь человек, пятеро из которых вышли самостоятельно, а трое были спасены со второго этажа по трехколенной лестнице. По предварительным данным, есть пострадавший.

Площадь возгорания составляет около 600 "квадратов". На месте работают 64 специалиста на 18 единицах техники.

В МЧС России отмечают, что пожар уже локализован. Работа на месте происшествия продолжается. Причины случившегося пока неизвестны.

Барнаул Пожары Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

07:57:42 24-06-2024

В публичном доме пожар. Со всех сторон доносятся крики: - Воды! Дайте воды!
На втором этаже горящего здания распахивается окно: - А в 13-й номер - шампанского!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:47 03-07-2024

Добыли огонь трением.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров