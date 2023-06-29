В Барнауле у башенного крана пополам сломалась стрела во время ветра

Крановщик спрыгивал с одного отсека на другой, чтобы побыстрее покинуть строительную технику

29 июня 2023, 16:00, ИА Амител





Стрела сломалась у крана в Барнауле / Фото: t.me/ap22ru

В Барнауле днем 29 июня у строительного крана сломалась стрела, сообщает "Алтайская правда". Инцидент произошел на проспекте Красноармейском.

"С самого утра кран качался из стороны в сторону", – отмечает издание.

Крановщик, покидая строительную технику, очень торопился и спрыгивал с одного отсека на другой.