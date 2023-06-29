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В Барнауле у башенного крана пополам сломалась стрела во время ветра

Крановщик спрыгивал с одного отсека на другой, чтобы побыстрее покинуть строительную технику

29 июня 2023, 16:00, ИА Амител

В Барнауле днем 29 июня у строительного крана сломалась стрела, сообщает "Алтайская правда". Инцидент произошел на проспекте Красноармейском.

"С самого утра кран качался из стороны в сторону", – отмечает издание.

Крановщик, покидая строительную технику, очень торопился и спрыгивал с одного отсека на другой.

Барнаул Происшествия строительство

Комментарии 7

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Гость

16:28:12 29-06-2023

Кто то эту шнягу контролирует ?

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Гость

16:39:54 29-06-2023

вот и мы прославились, после Новосибирска.

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Гость

20:48:58 29-06-2023

Гость (16:39:54 29-06-2023) вот и мы прославились, после Новосибирска. ... У нас уже падал кран Гоголя-Ленина, человейник у мэрии городил.

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Гость

22:53:51 29-06-2023

В такой ветер даже не надо было на него заразить, работу надо было приостонивить, молодец, что сумел спастись.

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Гога

00:01:09 30-06-2023

А лет 10 назад на Красноармейском 77 тоже кран на трамвайные рельсы заваливался, так что мы раньше...

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Гость

01:07:36 30-06-2023

Жуть какая

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Гость

08:57:20 30-06-2023

Ссылка на Алтайскую правду, а там Телеграмм, это вообще что? У АП нет сайта, зачем телега? Для тех , кто комп в глаза не видел?

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