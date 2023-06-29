В Барнауле у башенного крана пополам сломалась стрела во время ветра
Крановщик спрыгивал с одного отсека на другой, чтобы побыстрее покинуть строительную технику
29 июня 2023, 16:00, ИА Амител
Стрела сломалась у крана в Барнауле / Фото: t.me/ap22ru
В Барнауле днем 29 июня у строительного крана сломалась стрела, сообщает "Алтайская правда". Инцидент произошел на проспекте Красноармейском.
"С самого утра кран качался из стороны в сторону", – отмечает издание.
Крановщик, покидая строительную технику, очень торопился и спрыгивал с одного отсека на другой.
16:28:12 29-06-2023
Кто то эту шнягу контролирует ?
16:39:54 29-06-2023
вот и мы прославились, после Новосибирска.
20:48:58 29-06-2023
Гость (16:39:54 29-06-2023) вот и мы прославились, после Новосибирска. ... У нас уже падал кран Гоголя-Ленина, человейник у мэрии городил.
22:53:51 29-06-2023
В такой ветер даже не надо было на него заразить, работу надо было приостонивить, молодец, что сумел спастись.
00:01:09 30-06-2023
А лет 10 назад на Красноармейском 77 тоже кран на трамвайные рельсы заваливался, так что мы раньше...
01:07:36 30-06-2023
Жуть какая
08:57:20 30-06-2023
Ссылка на Алтайскую правду, а там Телеграмм, это вообще что? У АП нет сайта, зачем телега? Для тех , кто комп в глаза не видел?