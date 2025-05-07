В Барнауле у каждого четвертого жителя нет денег на отпуск в 2025 году

По средним оценкам горожан, семь дней идеального отпуска стоят 180 тысяч рублей

07 мая 2025, 12:21, ИА Амител

Человек отдыхает на улице / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Жители Барнаула в этом году могут выделить в среднем 50 тысяч рублей на человека для недельного отдыха, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"А семь дней идеального отпуска, по средним оценкам, стоят 180 тысяч рублей. Каждый четвертый горожанин (26%) сейчас говорит, что не может позволить себе отдых вообще", – говорится в исследовании.

Женщинам требуется меньше денег на отпуск. Так же, как выяснилось, чем старше респонденты, тем скромнее их отпускной бюджет: у молодежи до 35 лет он составляет 53 тысячи рублей, а у людей старше 45 лет – 49 тысяч. Самые высокие запросы на отпуск у опрошенных от 35 до 45 лет.

Опрос проведен с 11 по 30 апреля 2025 года среди представителей экономически активного населения Барнаула.