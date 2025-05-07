В Барнауле у каждого четвертого жителя нет денег на отпуск в 2025 году
По средним оценкам горожан, семь дней идеального отпуска стоят 180 тысяч рублей
07 мая 2025, 12:21, ИА Амител
Жители Барнаула в этом году могут выделить в среднем 50 тысяч рублей на человека для недельного отдыха, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"А семь дней идеального отпуска, по средним оценкам, стоят 180 тысяч рублей. Каждый четвертый горожанин (26%) сейчас говорит, что не может позволить себе отдых вообще", – говорится в исследовании.
Женщинам требуется меньше денег на отпуск. Так же, как выяснилось, чем старше респонденты, тем скромнее их отпускной бюджет: у молодежи до 35 лет он составляет 53 тысячи рублей, а у людей старше 45 лет – 49 тысяч. Самые высокие запросы на отпуск у опрошенных от 35 до 45 лет.
Опрос проведен с 11 по 30 апреля 2025 года среди представителей экономически активного населения Барнаула.
12:22:36 07-05-2025
Скажите пожалуйста . а что такое отпуск. огород знаю рассаду знаю саженцыыы
13:21:49 07-05-2025
Гость (12:22:36 07-05-2025) Скажите пожалуйста . а что такое отпуск. огород знаю рассаду...
Хотелось бы уточнить, что имеется ввиду под идеальным отпуском? Ведь отпуск и отдых это понятия не совместимые, а иногда прямопротивоположные
12:26:18 07-05-2025
у каждого второго,как минимум
16:07:20 07-05-2025
Гость (12:26:18 07-05-2025) у каждого второго,как минимум... ЭТО В БАРНАУЛЕ...
А в крае...,наверное,ни у кого нет таких денег на отпуск.
У нас в селе сегодня разместили вакантную вакансию: рабочий-дворник в администрацию района.
Зарплата-22440.
Для села это очень хорошая вакансия.
12:27:10 07-05-2025
если ты не айтишник с зп 200-300 тр или не заводчанин на правильном заводе, то да, дорого в отпуска ходить, потом еще полмесяца до зарплаты нужно жить, и все платежи совершать.
манжирки и сачИ людям не по карману.
12:51:58 07-05-2025
Бессовестно приукрасили. Может наоборот у каждого 4го есть возможность!? и то враки
18:23:53 08-05-2025
Гость (12:51:58 07-05-2025) Бессовестно приукрасили. Может наоборот у каждого 4го есть в... судя по моему окружению у каждого второго есть) Пишу из Таиланда, кстати, мотанули на майские к морюшку
13:16:16 07-05-2025
А в СССР всем хватало на отдых на Черном море...На поездки по стране...Да и путевки к демократам были не редкостью...
13:48:44 07-05-2025
Дюша (13:16:16 07-05-2025) А в СССР всем хватало на отдых на Черном море...На поездки п... В 80х с огорода вылезали только в лес за грибами. Все летние каникулы у бабушки в деревне. Не то чтобы жалуюсь, но море увидел первый раз в 40 лет и то в Турции. Так что нет, не всем хватало. Мои родители - два инженера на оборонных предприятиях не могли себе позволить отдых на морях.
16:27:31 07-05-2025
Гость (13:48:44 07-05-2025) В 80х с огорода вылезали только в лес за грибами. Все летние... Не сочиняй! Я каждое лето была на море, и с детьми. На троих в Сочи самолетные билеты примерно 400р туда и обратно, ребенок до 5лет бесплатно. Прживание 10р в сутки за всех. 20 дней -200р. Питание и экскурсии ещё 300. Всего уходило меньше 1000 на четверых. Зарплата инженеров (обычных, не оборонных) 200р. Муж и жена за год получали около 5000р. Коммуналка трёшки примерно 20р в месяц, то есть 240р. в год.
19:39:31 07-05-2025
Гость (16:27:31 07-05-2025) Не сочиняй! Я каждое лето была на море, и с детьми. На троих... Не сочиняю. У моих родителей зп была 120р и 150р, жили на подселении, помогали бабушкам пенсионерам, "отдыхали" на покосе и картошке. В отпуск к другой бабушке летали на самолёте, только в сибирь, а не на море.
11:39:41 08-05-2025
Гость (16:27:31 07-05-2025) Не сочиняй! Я каждое лето была на море, и с детьми. На троих... Если у Вас лично были связи в профсоюзе, чтобы по путевке летать на море каждый год, то в отличие от Вас, большинство людей такого себе позволить не могли. Сказки рассказываете тем, кто не жил во времена СССР. Про колбасу по 2.20, которой никогда не было в магазине, ибо с черного входа нужным людям доставалась. Про мороженое, которое можно было купить только по праздникам, отстояв длинную очередь (кто тогда жил - помнит, как его на весах в бумажный стаканчик накладывали, поэтому все было долго). А я вот помню про знаменитую барнаульскую. барахолку, где можно было купить практически все, но втрое дороже. И про рынок, на котором были хорошие продукты - ценники само собой...
18:26:14 08-05-2025
Житель (11:39:41 08-05-2025) Если у Вас лично были связи в профсоюзе, чтобы по путевке ле... мы летали "на море" Адлер, Анапа, Сочи 2 раза в год. ЗП мамы 150 р как зам. зав. отдела на станкостроительном и у папы 450 п как у депутата от завода Моторного и старшего наладчика станков. и еще летали к бабушке за урал 2-3 раза в год, на такси ездили из аэропортов, в Новосибирск и Москву за деликатесами и пр.
19:17:29 08-05-2025
Гость (18:26:14 08-05-2025) на такси ездили из аэропортов, в Новосибирск и Москву за деликатесами и пр. В Москву на такси за деликатесами? Из Барнаула? У вас губы не болят, так свистеть?
20:08:12 08-05-2025
Гость (19:17:29 08-05-2025) В Москву на такси за деликатесами? Из Барнаула? У вас губы н... Справедливости ради, были и при Союзе понторезы. Кто заработал шальные деньги на Севере в артелях по добыче золота. Сам не видел, но отец рассказывал: едет такой "северянин" на двух Волгах (такси) - в одном везут его самого, а в другом его фуражку. Денег им девать некуда было :)
20:31:40 08-05-2025
Житель (20:08:12 08-05-2025) Справедливости ради, были и при Союзе понторезы. Кто заработ... Понты и понторезы это понятно. Но эти золотокопатели не на двух же тачках каждый из Барнаула в Москву за ливерной колбасой ездили? Максимум у нас от аэропорта до дома либо до кабака. Ну либо из кабака до дома.
20:04:38 08-05-2025
Гость (18:26:14 08-05-2025) мы летали "на море" Адлер, Анапа, Сочи 2 раза в год. ЗП мамы... Зарплата 450 руб. в СССР это как сейчас 500 тыс.руб. примерно. Столько платили только номенклатуре и на Севере.
14:05:44 07-05-2025
Дюша (13:16:16 07-05-2025) А в СССР всем хватало на отдых на Черном море...На поездки п... Партийная номенклатура при СССР действительно разъезжала по морям и по социалистическим заграницам. Простой народ отдыхал на саду. Впрочем, и сейчас ничего не изменилось.
15:59:39 07-05-2025
2 (14:05:44 07-05-2025) Партийная номенклатура при СССР действительно разъезжала по ... а поэтому Дюжа и злобится на Сталина.
18:26:56 08-05-2025
2 (14:05:44 07-05-2025) Партийная номенклатура при СССР действительно разъезжала по ... нет, вы неверно обладаете знаниями о том времени видимо с точки зрения люмпенов
13:36:52 07-05-2025
Если денежек нет, значит не заработал. А раз не заработал - то и не устал. Поэтому отдых и не положен.
15:52:06 07-05-2025
В советские годы каждое лето летали на море. Семья из четырех человек. Мама инженер с окладом 110 рублей, папа токарь на заводе, двое детей. Летали на месяц! Не шиковали, но отдыхали отлично. Сейчас большинству такое и не снилось...
16:19:44 07-05-2025
Гость (15:52:06 07-05-2025) В советские годы каждое лето летали на море. Семья из четыре... В 1984 году билет на самолет в Москву 46 руб, дети 50% скидка. Т.е. примерно перелет на семью стоил около 130 руб + надо на проживание по минимуму еще 50-100 р Итого 200-250 руб при окладе 110 руб надо год откладывать по 30 руб в месяц, что было очень маловероятно. Да были люди, кто копили при таких зарплатах лет 5-10 на машину, - но такие семьи месяцами колбасу не видели.
16:33:18 07-05-2025
Гость (16:19:44 07-05-2025) В 1984 году билет на самолет в Москву 46 руб, дети 50% скидк... Да, всë верно посчитали. Но, токарь на заводе зарабатывал не плохо. Нет, не копили мы по пять лет, и колбасу ели регулярно. Докторская 2 рубля 30 копеек стоила. Даже с маминой зарплаты на колбасу хватало.
18:01:54 07-05-2025
Гость (16:33:18 07-05-2025) Да, всë верно посчитали. Но, токарь на заводе зарабатывал не... В Барнауле только Останкинская по 6 р в КООПторге. А вот Докторскую по госцене покупали на море. Там снабжение было лучше, для курортных зон. Ещё помню красную копченую рыбу по госцене. Некоторые импортные товары везли домой. Обувь, мохеровые шарфы. Производство южных цехов тоже привлекало разнообразием: всякие босоножки на настоящей пробке, симпатичная бижутерия, красивые летние платья и рубашки..
18:29:32 08-05-2025
Гость (18:01:54 07-05-2025) В Барнауле только Останкинская по 6 р в КООПторге. А вот Док... талоны давали на Богатырь, Военторг, Березку? а нам - да))) и регулярно снежные крабы из Океана
11:43:42 08-05-2025
Гость (16:33:18 07-05-2025) Да, всë верно посчитали. Но, токарь на заводе зарабатывал не... А что, разве сейчас токарь плохо зарабатывает?
18:28:20 08-05-2025
Гость (16:19:44 07-05-2025) В 1984 году билет на самолет в Москву 46 руб, дети 50% скидк... зачем на нее копить, если талона не дадут. авто только по талону и за 5000 р, мы так покупали. Две. красненьку и желтенькую