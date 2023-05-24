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В Барнауле у новой поликлиники № 14 на Лазурной установят светофор

Потратят на это более 1,7 млн рублей

24 мая 2023, 10:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле в районе новой поликлиники № 14 появится новый светофор. Устройство установят на пересечении улицы Лазурной и проезда Северного Власихинского, сообщили в мэрии.

Строительство медучреждения уже завершается. Оно будет рассчитано на 900 посещений в смену.

Запустить светофор в этом месте планируют в середине июля. Подрядчик должен поставить стойки светофорного объекта, наладить его работу и установить необходимые дорожные знаки.

Стоимость работ составит более 1,7 млн рублей.

Комментарии 3

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Гость

13:08:19 24-05-2023

А на Комсомольском покрасили забор.

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Гость

13:15:44 24-05-2023

Автобусы плохо ходят, и их нет совсем, а светофор пожалуйста

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Гость

14:19:19 24-05-2023

А поликлинику еще в прошлом году обещали открыть.

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