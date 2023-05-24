В Барнауле у новой поликлиники № 14 на Лазурной установят светофор
Потратят на это более 1,7 млн рублей
24 мая 2023, 10:32, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле в районе новой поликлиники № 14 появится новый светофор. Устройство установят на пересечении улицы Лазурной и проезда Северного Власихинского, сообщили в мэрии.
Строительство медучреждения уже завершается. Оно будет рассчитано на 900 посещений в смену.
Запустить светофор в этом месте планируют в середине июля. Подрядчик должен поставить стойки светофорного объекта, наладить его работу и установить необходимые дорожные знаки.
Стоимость работ составит более 1,7 млн рублей.
13:08:19 24-05-2023
А на Комсомольском покрасили забор.
13:15:44 24-05-2023
Автобусы плохо ходят, и их нет совсем, а светофор пожалуйста
14:19:19 24-05-2023
А поликлинику еще в прошлом году обещали открыть.